В МВД призвали не переходить по ссылкам вне доменной зоны РФ

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: Veit Hammer/Unsplash

В МВД России заявили об опасности ссылок вне национальной доменной зоны РФ (.ru) и призвали не переходить по ним, сообщает ТАСС.

В ведомстве считают, что при открытии таких ссылок якобы существует риск кражи данных пользователя и других противоправных действий. Например, если он ввел номер телефона и пароль. 

Ведомство также рекомендует не переходить по ссылкам, размещенным в зонах общего пользования — .site, .xyz, .click, .top, .link и так далее. Кроме того, в МВД советуют не открывать и не запускать файлы, формат которых не соответствует заявленному содержимому или имеет признаки обмана пользователя. Например, файлы типа «Список.apk», «Фото.apk», «Видео.apk», «Документ.apk». В них расширение .apk указывает, что это установочный пакет приложения для Android, а не файл изображения, видео или текстового документа, говорится в сообщении министерства. 

«[Стоит] обращать внимание на получение сообщений, содержащих ссылки или исполняемые файлы от известных контактов», — добавили в ведомстве. При получении таких сообщений лучше связаться с отправителем по телефону для подтверждения отправки сообщения, чтобы избежать мошенников.

Недавно приложение «Госуслуги» перестало открываться с включенным VPN. «Доступ ограничен по соображениям безопасности», — говорится в уведомлении для пользователей в таком случае.

Расскажите друзьям