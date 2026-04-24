Паапа Эссьеду служит Богу и влюбляется в монахиню в трейлере мини-сериала «Падение»

Channel 4 показал трейлер мини-сериала «Падение» («Falling»), в котором главные роли исполнили Паапа Эссьеду («Проект „Лазарь“») и Кили Хоуз («Дарреллы»).
Артисты сыграли священника и монахиню, которые неожиданно влюбляются друг в друга. Героиня Хоуз решает вернуться в мирскую жизнь, герой Эссьеду же разрывается между чувствами к женщине и долгом перед церквью.
Романтическую драму сняли по сценарию лауреата премии BAFTA Джека Торна, автора «Переходного возраста». В ее актерский состав вошли Саймон Ладдерс, Джейсон Уоткинс, Сюзан Браун, Самсон Агбула, Элоиз Литтл.
Режиссерами выступили Саша Рэнсом («О всех созданиях — больших и малых») и Питер Хор («Это грех», «Одни из нас»). Когда шоу выйдет на экраны, пока не объявлено.
В 2027 году Паапу Эссьеду можно будет увидеть в сериале «Гарри Поттер». Актер сыграл Северуса Снейпа. Ранее Эссьеду рассказывал, что получал угрозы от людей, недовольных выбором его на эту роль.