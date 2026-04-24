Джейкоб Элорди стал лицом аромата Bleu de Chanel
Завершились съемки «Закулисья реальности» — экранизации крипипасты
Маккенна Грейс на первом кадре сериала Netflix по «Скуби-Ду»
Наоми Уоттс сыграет в романтической драме об отношениях Марго Фонтейн и Рудольфа Нуреева
Кэт Грэм рассказала, что из фильма «Майкл» вырезали сцены с Дайаной Росс
В Норвегии детям до 16 лет запретят пользоваться соцсетями
В Москве оштрафовали мужчину, упавшего на пути в метро
Стюардесса 20 минут укачивала ребенка, чтобы пассажирка отдохнула
Конструктор LEGO по «Проекту „Конец света“» попал в Книгу рекордов Гиннесса
Александру Сокурову не вручили обещанный приз ММКФ «За вклад в кинематограф»
Песочный человек и другие злодеи в новом промо «Паука-Нуара» с Николасом Кейджем
Джош О’Коннор и Ив Хьюсон в тизере «Дня разоблачения» Стивена Спилберга
В России сняли фильм о проблеме детских домов и практиках, которые помогут от них избавиться
Валерия Гай Германика раскритиковала победу китайского режиссера на ММКФ
Антон Лапенко в тизере хоккейного сериала «Седьмой игрок»
Гитару Ноэла Галлахера из Oasis продали на аукционе за 96 тысяч долларов
ЦБ снизил ключевую ставку до 14,5%
Луна в лодке и утка из банановых коробок: посмотрите, какие арт-объекты покажут на «Архстоянии»
В Okko вышел сериал «Радар»
У голых землекопов впервые зафиксировали мирную передачу власти
Более половины россиян верят хотя бы в одну теорию заговора
Режиссер «Я, робот» снимет свой первый за 10 лет фильм с помощью ИИ
В России планируют создать препарат для блокировки запускающего старение гена
«Хоть кому‑то пригодился»: в фильме про вратаря ПСЖ Сафонова показали сертификат олимпиады «Кенгуру»
LEGO выпустит набор по «Шреку»
СМИ: сериал — продолжение «Бестолковых» отменили
Стали известны победители Московского международного кинофестиваля
Релиз «Она написала убийство» перенесли на 2028 год

Паапа Эссьеду служит Богу и влюбляется в монахиню в трейлере мини-сериала «Падение»

Афиша Daily
1 мин на чтение
Фото: 4 The Drama/YouTube

Channel 4 показал трейлер мини-сериала «Падение» («Falling»), в котором главные роли исполнили Паапа Эссьеду («Проект „Лазарь“») и Кили Хоуз («Дарреллы»).

Артисты сыграли священника и монахиню, которые неожиданно влюбляются друг в друга. Героиня Хоуз решает вернуться в мирскую жизнь, герой Эссьеду же разрывается между чувствами к женщине и долгом перед церквью.
 

Видео: 4 The Drama/YouTube

Романтическую драму сняли по сценарию лауреата премии BAFTA Джека Торна, автора «Переходного возраста». В ее актерский состав вошли Саймон Ладдерс, Джейсон Уоткинс, Сюзан Браун, Самсон Агбула, Элоиз Литтл.

Режиссерами выступили Саша Рэнсом («О всех созданиях — больших и малых») и Питер Хор («Это грех», «Одни из нас»). Когда шоу выйдет на экраны, пока не объявлено.

В 2027 году Паапу Эссьеду можно будет увидеть в сериале «Гарри Поттер». Актер сыграл Северуса Снейпа. Ранее Эссьеду рассказывал, что получал угрозы от людей, недовольных выбором его на эту роль.

Расскажите друзьям