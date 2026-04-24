Наоми Уоттс сыграет в романтической драме об отношениях Марго Фонтейн и Рудольфа Нуреева

Актриса Наоми Уоттс («Невозможное», «Малхолланд-драйв») сыграет главную роль в романтической драме «Марго и Руди», которая будет посвящена отношениям звезд балета Марго Фонтейн и Рудольфа Нуреева. Об этом сообщил Deadline.
Действие будущего фильма развернется в «свингующих шестидесятых». Картина расскажет о союзе 42-летней Марго, чья блестящая карьера подходит в концу, и 23-летнего советского перебежчика Рудольфа.
Вместе они появляются на сцене и становятся иконами. Энергия Нуреева дает Фонтейн второе рождение, но их связь оказывается непростой, ведь Марго замужем, а у Рудольфа — другой роман.
Рудольфа Нуреева в ленте сыграет Александр Труш — премьер Гамбургского балета. Режиссером проекта станет Энтони Фабиан, автор «Миссис Харрис едет в Париж». В каст фильма войдут также Ричард Э.Грант, Демиан Бичир и Харриет Уолтер.
Сценарий написала Оливия Хетрид («Девушка с жемчужной сережкой»). Над визуальной частью картины будут работать визажист и художник по прическам Карен Хартли Томас («Голда»), хореограф Артур Пита («Из машины») и художница по костюмам Фотини Диму.
Продюсерами фильма выступят Майк Гудридж, Энтони Фабиан, Оливия Хетрид и Крис Коэн. Исполнительными продюсерами станут Том Маунт, Джеффри Берг и Энди Патерсон. Съемки стартуют в октябре.