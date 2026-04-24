Джейкоб Элорди стал лицом аромата Bleu de Chanel
Паапа Эссьеду служит Богу и влюбляется в монахиню в трейлере мини-сериала «Падение»
Завершились съемки «Закулисья реальности» — экранизации крипипасты
Маккенна Грейс на первом кадре сериала Netflix по «Скуби-Ду»
Наоми Уоттс сыграет в романтической драме об отношениях Марго Фонтейн и Рудольфа Нуреева
Кэт Грэм рассказала, что из фильма «Майкл» вырезали сцены с Дайаной Росс
В Москве оштрафовали мужчину, упавшего на пути в метро
Стюардесса 20 минут укачивала ребенка, чтобы пассажирка отдохнула
Конструктор LEGO по «Проекту „Конец света“» попал в Книгу рекордов Гиннесса
Александру Сокурову не вручили обещанный приз ММКФ «За вклад в кинематограф»
Песочный человек и другие злодеи в новом промо «Паука-Нуара» с Николасом Кейджем
Джош О’Коннор и Ив Хьюсон в тизере «Дня разоблачения» Стивена Спилберга
В России сняли фильм о проблеме детских домов и практиках, которые помогут от них избавиться
Валерия Гай Германика раскритиковала победу китайского режиссера на ММКФ
Антон Лапенко в тизере хоккейного сериала «Седьмой игрок»
Гитару Ноэла Галлахера из Oasis продали на аукционе за 96 тысяч долларов
ЦБ снизил ключевую ставку до 14,5%
Луна в лодке и утка из банановых коробок: посмотрите, какие арт-объекты покажут на «Архстоянии»
В Okko вышел сериал «Радар»
У голых землекопов впервые зафиксировали мирную передачу власти
Более половины россиян верят хотя бы в одну теорию заговора
Режиссер «Я, робот» снимет свой первый за 10 лет фильм с помощью ИИ
В России планируют создать препарат для блокировки запускающего старение гена
«Хоть кому‑то пригодился»: в фильме про вратаря ПСЖ Сафонова показали сертификат олимпиады «Кенгуру»
LEGO выпустит набор по «Шреку»
СМИ: сериал — продолжение «Бестолковых» отменили
Стали известны победители Московского международного кинофестиваля
Релиз «Она написала убийство» перенесли на 2028 год

В Норвегии детям до 16 лет запретят пользоваться соцсетями

В Норвегии к концу года внесут на рассмотрение в парламент законопроект, запрещающий детям пользоваться социальными сетями до достижения 16 лет. Об этом сообщает Reuters.

«Мы вносим этот законопроект, потому что хотим, чтобы дети могли оставаться детьми в детстве. <...> Игры, дружба и повседневная жизнь не должны быть заменены алгоритмами и экранами», — заявил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере.

Ответственность за проверку возраста ляжет на технологические компании. На какие именно приложения будет распространяться запрет, правительство не уточнило.

Недавно власти Греции объявили о планах запретить использование социальных сетей детям младше 15 лет. Запрет вступит в силу 1 января 2027 года. В конце 2025 года Австралия стала первой страной в мире, которая обязала сайты социальных сетей удалять аккаунты, принадлежащие лицам моложе 16 лет. За нарушение грозят штрафы до 49,5 млн австралийских долларов (более 2,5 млрд рублей).

