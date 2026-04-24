В Норвегии детям до 16 лет запретят пользоваться соцсетями

В Норвегии к концу года внесут на рассмотрение в парламент законопроект, запрещающий детям пользоваться социальными сетями до достижения 16 лет. Об этом сообщает Reuters.



«Мы вносим этот законопроект, потому что хотим, чтобы дети могли оставаться детьми в детстве. <...> Игры, дружба и повседневная жизнь не должны быть заменены алгоритмами и экранами», — заявил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере.



Ответственность за проверку возраста ляжет на технологические компании. На какие именно приложения будет распространяться запрет, правительство не уточнило.



Недавно власти Греции объявили о планах запретить использование социальных сетей детям младше 15 лет. Запрет вступит в силу 1 января 2027 года. В конце 2025 года Австралия стала первой страной в мире, которая обязала сайты социальных сетей удалять аккаунты, принадлежащие лицам моложе 16 лет. За нарушение грозят штрафы до 49,5 млн австралийских долларов (более 2,5 млрд рублей).