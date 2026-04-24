В Москве оштрафовали мужчину, упавшего на пути в метро

В Москве суд оштрафовал жителя, упавшего на рельсы в метро. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Москве.



Инцидент произошел на станции «Красносельская» Сокольнической линии. Как указано в сообщении, юноша смотрел в смартфон, не заметил края платформы и упал на пути перед приближающимся поездом. Москвича подняли и доставили в отдел, где на него составили административный протокол по ч. 3 ст. 11.15.1 КоАП РФ (нарушение требований транспортной безопасности). Суд назначил штраф 20 тыс. рублей.



Сотрудники полиции также провели с нарушителем профилактическую беседу. Они отметили, что тормозной путь поезда метро может составлять десятки метров, поэтому экстренная остановка не гарантирует безопасность. В УВД на Московском метрополитене призвали пассажиров не отвлекаться на телефоны в подземке и не приближаться к краю платформы.



Недавно в столице суд назначил 15 суток ареста мужчине, повредившему стойку информации и продажи сувениров на станции метро «Комсомольская» . По данным полиции, нарушитель порядка был пьян. Он подошел к стойке информации и продажи сувениров и отогнул защитную штору, после чего раскидал по полу футболки и сувенирную продукцию.