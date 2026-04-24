Стюардесса 20 минут укачивала ребенка, чтобы пассажирка отдохнула
Конструктор LEGO по «Проекту „Конец света“» попал в Книгу рекордов Гиннесса
Александру Сокурову не вручили обещанный приз ММКФ «За вклад в кинематограф»
Песочный человек и другие злодеи в новом промо «Паука-Нуара» с Николасом Кейджем
Джош О’Коннор и Ив Хьюсон в тизере «Дня разоблачения» Стивена Спилберга
В России сняли фильм о проблеме детских домов и практиках, которые помогут от них избавиться
Валерия Гай Германика раскритиковала победу китайского режиссера на ММКФ
Антон Лапенко в тизере хоккейного сериала «Седьмой игрок»
Гитару Ноэла Галлахера из Oasis продали на аукционе за 96 тысяч долларов
ЦБ снизил ключевую ставку до 14,5%
Луна в лодке и утка из банановых коробок: посмотрите, какие арт-объекты покажут на «Архстоянии»
В Okko вышел сериал «Радар»
У голых землекопов впервые зафиксировали мирную передачу власти
Более половины россиян верят хотя бы в одну теорию заговора
Режиссер «Я, робот» снимет свой первый за 10 лет фильм с помощью ИИ
В России планируют создать препарат для блокировки запускающего старение гена
«Хоть кому‑то пригодился»: в фильме про вратаря ПСЖ Сафонова показали сертификат олимпиады «Кенгуру»
LEGO выпустит набор по «Шреку»
СМИ: сериал — продолжение «Бестолковых» отменили
Стали известны победители Московского международного кинофестиваля
Релиз «Она написала убийство» перенесли на 2028 год
В Москве открылось кафе «Простоквашино»
Spotify в честь 20-летия раскрыл топ-20 самых прослушиваемых артистов и альбомов в истории сервиса
В Москве резко ухудшится погода с 27 апреля
Бренд Casio представил часы в честь 140-летия Coca-Cola
В Прикамье школьника обязали выплатить 10 тыс. рублей за оскорбление учителя
Пол Радд и Ник Джонас борются за музыкальную славу в трейлере «Power Ballad»
Лена Данэм заявила, что у нее есть идея сюжета для фильма — продолжения «Девочек»

В Москве оштрафовали мужчину, упавшего на пути в метро

В Москве суд оштрафовал жителя, упавшего на рельсы в метро. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Москве.

Инцидент произошел на станции «Красносельская» Сокольнической линии. Как указано в сообщении, юноша смотрел в смартфон, не заметил края платформы и упал на пути перед приближающимся поездом. Москвича подняли и доставили в отдел, где на него составили административный протокол по ч. 3 ст. 11.15.1 КоАП РФ (нарушение требований транспортной безопасности). Суд назначил штраф 20 тыс. рублей.

Сотрудники полиции также провели с нарушителем профилактическую беседу. Они отметили, что тормозной путь поезда метро может составлять десятки метров, поэтому экстренная остановка не гарантирует безопасность. В УВД на Московском метрополитене призвали пассажиров не отвлекаться на телефоны в подземке и не приближаться к краю платформы.

Недавно в столице суд назначил 15 суток ареста мужчине, повредившему стойку информации и продажи сувениров на станции метро «Комсомольская» . По данным полиции, нарушитель порядка был пьян. Он подошел к стойке информации и продажи сувениров и отогнул защитную штору, после чего раскидал по полу футболки и сувенирную продукцию.

