Spotify в честь 20-летия раскрыл топ-20 самых прослушиваемых артистов и альбомов в истории сервиса

Spotify в честь своего двадцатилетия опубликовал топы самых популярных артистов, песен, альбомов, подкастов и аудиокниг за всю историю сервиса.
У приложения сейчас около 290 млн подписчиков. «Спустя два десятилетия Spotify не просто топчется на месте — он картографирует вкусы», — говорится в сообщении компании.
20 самых популярных артистов:
- Тейлор Свифт;
- Bad Bunny;
- Drake;
- The Weeknd;
- Ариана Гранде;
- Эд Ширан;
- Джастин Бибер;
- Билли Айлиш;
- Эминем;
- Канье Уэст;
- Трэвис Скотт;
- BTS;
- Post Malone;
- Бруно Марс;
- Джей Балвин;
- Рианна;
- Coldplay;
- Кендрик Ламар;
- Future;
- Juice WRLD.
Самым прослушиваемым альбомом стал «Un Verano Sin Ti» (Bad Bunny). На верхушке рейтинга также «Starboy» и «After Hours» (The Weeknd), «Deluxe» (Эд Ширан), «Sour» (Оливия Родриго и «SOS» (SZA).
«Blinding Lights» исполнителя The Weeknd стала самой прослушиваемой песней в истории стриминга. Затем идут «Shape of You» от Эда Ширана, «Sweater Weather» от The Neighbourhood, «Starboy» от The Weeknd и Daft Punk и «As It Was» Гарри Стайлза.
В топе подкастов первое место у «The Joe Rogan Experience» Джо Рогана. На втором месте — комедийное немецкое шоу «Gemischtes Hack», на третьем — тру-крайм подкаст «Crime Junkie». Четвертое место у «Armchair Expert with Dax Shepard», пятое — у «Last Podcast On The Left».