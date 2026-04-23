Spotify в честь 20-летия раскрыл топ-20 самых прослушиваемых артистов и альбомов в истории сервиса

Фото: Thibault Penin/Unsplash

Spotify в честь своего двадцатилетия опубликовал топы самых популярных артистов, песен, альбомов, подкастов и аудиокниг за всю историю сервиса.

У приложения сейчас около 290 млн подписчиков. «Спустя два десятилетия Spotify не просто топчется на месте — он картографирует вкусы», — говорится в сообщении компании.

20 самых популярных артистов:

  1. Тейлор Свифт;
  2. Bad Bunny;
  3. Drake;
  4. The Weeknd;
  5. Ариана Гранде;
  6. Эд Ширан;
  7. Джастин Бибер;
  8. Билли Айлиш;
  9. Эминем;
  10. Канье Уэст;
  11. Трэвис Скотт;
  12. BTS;
  13. Post Malone;
  14. Бруно Марс;
  15. Джей Балвин;
  16. Рианна;
  17. Coldplay;
  18. Кендрик Ламар;
  19. Future;
  20. Juice WRLD.

Самым прослушиваемым альбомом стал «Un Verano Sin Ti» (Bad Bunny). На верхушке рейтинга также «Starboy» и «After Hours» (The Weeknd), «Deluxe» (Эд Ширан), «Sour» (Оливия Родриго и «SOS» (SZA).

«Blinding Lights» исполнителя The Weeknd стала самой прослушиваемой песней в истории стриминга. Затем идут «Shape of You» от Эда Ширана, «Sweater Weather» от The Neighbourhood, «Starboy» от The Weeknd и Daft Punk и «As It Was» Гарри Стайлза.

 

В топе подкастов первое место у «The Joe Rogan Experience» Джо Рогана. На втором месте — комедийное немецкое шоу «Gemischtes Hack», на третьем — тру-крайм подкаст «Crime Junkie». Четвертое место у «Armchair Expert with Dax Shepard», пятое — у «Last Podcast On The Left».

