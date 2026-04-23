Во Франции снимут байопик о шеф-поваре Бернаре Луазо, вдохновившем создателей мультфильма «Рататуй»

Фото: Sergio Gaudenti/Getty Images

Во Франции снимут байопик о шеф-поваре Бернаре Луазо, вдохновившем создателей мультфильма «Рататуй». Об этом сообщил The Hollywood Reporter.

Картину создаст режиссер Тома Лильти при участии семьи Луазо, который скончался в 2007 году. Кинематографист расскажет о жизни и наследии шеф-повара, удостоенного трех звезд Michelin и владевшего рестораном La Côte d’Or.

«Изучать его жизнь — значит говорить о совершенстве, труде, сомнениях, легитимности и одиночестве. Это попытка понять гений — во всей его провидческой силе, но также и в его глубоко разрушительном измерении», — заявил Лильти.

Фильм выпустят компании Chi‑Fou‑Mi Productions и 31 Juin Films. Кто исполнит главную роль в ленте, неизвестно. Когда стартуют съемки, также пока не сообщается.

Бернар Луазо был ключевой фигурой французской и мировой гастрономии в 80‑х и 90‑х годах. Его ресторан превратил бургундскую деревушку Солье во всемирно известное и популярное гастрономическое направление.

Сегодня заведение Луазо называется Le Relais Bernard Loiseau, им управляют наследники шеф-повара. Сам Луазо покончил с собой вскоре после того, как влиятельный гид Gault & Millau понизил рейтинг его ресторана.

Луазо считается одним из главных прототипов Огюста Гюсто — персонажа мультфильма Pixar «Рататуй». По сюжету Гюсто умирает от разбитого сердца после разгромной рецензии критика Антуана Эго.
 

