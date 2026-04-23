Выручка компьютерных клубов в России выросла на 26%

Жюри Венецианского кинофестиваля в 2026 году возглавит Мэгги Джилленхол
Лена Данэм заявила, что у нее есть идея сюжета для фильма-продолжения «Девочек»
Во Франции снимут байопик о шеф-поваре Бернаре Луазо, вдохновившем создателей мультфильма «Рататуй»
Умер телеведущий Алексей Пиманов
Фестиваль «Коачелла» оштрафовали на 40 тысяч долларов из‑за выступлений Джастина Бибера и Anyma
На майских праздниках в Москве зарубежное кино заменят российскими лентами «Литвяк» и «Ждун-2»
В России резко выросло число сотрудников, которых планируют уволить
На ВДНХ откроется выставка, посвященная каскадерам
В России зафиксировали рекордный рост домашнего насилия
Игрока на Polymarket заподозрили в нагреве контрольного термометра Парижа, чтобы выиграть ставку
Блогерше Александре Митрошиной продлили домашний арест до 1 августа
Показываем фрагмент из нового сериала «Большая фарма» об изобретении лекарства от всех болезней
Белла Хадид выпустит книгу
Книгу Маргариты Симоньян добавили в лонг-лист «Большой книги» уже после публикации списка
Федор Конюхов перечислил три книги, которые берет с собой в путешествия
Майкл Б.Джордан и Остин Батлер исполнят главные роли в фильме по «Полиции Майами»
Павел Дуров выпустил шансон про блокировки в интернете
В новом тизере комедии «Очень страшное кино-6» показали пародию на фильм «Майкл»
ЛСП, Валерий Сюткин, Мальбэк & Сюзанна: Пикник Афиши объявил вторую волну артистов
Бенедикт Камбербатч снимется в экранизации романа Ника Брукера про ограбление Ватикана
По фильму «Полицейские» с Сильвестром Сталлоне снимут сериал
Вышел первый тизер «Глиноликого» ― боди-хоррора от DC Studios
В Северной Осетии спасли медведицу Дыньку. В Подмосковье она подружилась с щенком Арбузиком
Фильму «Покидая Северную Корею» не выдали прокатное удостоверение
Создатели «Приключений желтого чемоданчика» расскажут на Киностудии Горького о съемках фильма
24 апреля в Москве пройдет масштабный парад судов
«Не та легенда, которую вы помните»: вышел новый тизер «Смерти Робин Гуда» от A24
Основатель Gate31 Денис Шевченко сообщил, что бренд находится на грани закрытия

Выручка компьютерных клубов в России выросла на 26%

Общая выручка компьютерных клубов в России за первый квартал выросла на 26% по сравнению с прошлым годом. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на Ассоциацию развития киберспортивной инфраструктуры.

Число открытых площадок увеличилось на 25%, а уникальных посетителей, которые ежемесячно ходят в компьютерные клубы, — на 12%, до 1,25 млн человек. В Ассоциации также отмечают рост медианной выручки на одно заведение: в марте показатель достиг 847 тыс. рублей. Это на 3,3% больше, чем годом ранее.

Среди городов в этой сфере лидирует Москва — по количеству заведений, гостей, игровых сессий, а также общей выручке. Однако медианная выручка на один клуб в некоторых регионах превышает показатели столицы. Во Владивостоке и Южно-Сахалинске такие места зарабатывают больше, а наиболее активный рост выручки одного клуба год к году зафиксировали в Волгограде (+67%), Пятигорске (+53%), Саратове (+49%) и Якутске (+40%).

Недавно в России предложили ввести самозапрет на компьютерные игры. 
«Если человек не может самостоятельно отказаться от того, что его разрушает — будь то азартные игры, алкоголь или другие зависимости, — государство должно дать ему инструмент для защиты самого себя. Самозапрет — как раз такой механизм», — отметил первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев.

