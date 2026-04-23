Фестиваль «Коачелла» оштрафовали на 40 тысяч долларов из‑за выступлений Джастина Бибера и Anyma

Организаторов музыкального фестиваля «Коачелла» оштрафовали более чем на 40 тыс. долларов из-за выступлений Джастина Бибера и Anyma. Они закончились позднее разрешенного времени, сообщил Billboard.
Все сеты «Коачеллы» должны завершаться до 1.00 в пятницу и субботу и до полуночи в воскресенье. За первые пять минут превышения лимита предусмотрен штраф в 20 тыс. долларов, за большее опоздание штрафы больше.
Музыканты дважды нарушили правила во второй уик-энд «Коачеллы-2026». 17 апреля Anyma закончили выступление в 1.09, за что фестиваль оштрафовали на 24 тыс. долларов. 18 апреля за рамки графика вышел Бибер, это стоило еще 20 тыс.
Для «Коачеллы», впрочем, такая ситуация вполне привычна. В 2009 году Пол Маккартни превысил отведенное ему время на целых 54 минуты (за это организаторам выписали штраф в 54 тыс.). В 2025 году Трэвис Скотт завершил свой сет на три минуты позже запланированного (это стоило 20 тыс.).
В 2023 году сумма штрафов и вовсе превысила 168 тыс. долларов. Тогда в таймлайн не уложились сразу шесть артистов: Bad Bunny, Фрэнк Оушен, The Weeknd, Skrillex, Fred Again и Four Tet.