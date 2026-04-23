Белла Хадид выпустит книгу

Афиша Daily
1 мин на чтение
Фото: Vittorio Zunino Celotto/Getty Images

Белла Хадид выпустит книгу под названием «Between Us». Об этом пишет Hypebae.

Книга от издательства Rizzoli приурочена к 30-летию модели. В ней будут представлены снимки, сделанные в разные периоды ее жизни, от ранних лет до настоящего времени. 

Работа создана совместно с фотографом Ясмин Дибой — подругой детства Хадид, которая снимала ее много лет. В книгу вошли архивные и ранее не опубликованные кадры, а также личные записи. Книга уже доступна для предзаказа на сайте Rizzoli и выйдет 6 октября.

Недавно мать Джиджи и Беллы Хадид Иоланда выставила на продажу семейную ферму стоимостью 11 миллионов долларов. Семья приобрела поместье в округе Бакс, штат Пенсильвания, в 2017 году.

Расскажите друзьям