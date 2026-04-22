Постером Канн-2026 стал кадр из «Тельмы и Луизы»
Новые «Зловещие мертвецы» получили первый тизер
Netflix выпустит документальный сериал о Кайли Миноуг
Вышел тизер ромкома «За любовь» с Ксенией Бородиной и Алексеем Чадовым в главных ролях
Канье Уэсту запретили въезд в Польшу
Дрейк выпустит новый альбом 15 мая
Банк России введет комиссии за переводы юрлицам по СБП с 1 мая
Перестрелка на звездолетах в первом отрывке «Мандалорца и Грогу»
Артемий Лебедев прокомментировал скандал с Олесей Иванченко на «Натальной карте»
«Вкусвилл» выпустил мармелад со вкусом квашеной капусты
«Бар „Один звонок“» с Данилой Козловским продлили на второй сезон
Данила Козловский напишет сценарий к фильму по «Двенадцати месяцам»
СМИ: из «Дьявол носит Prada-2» вырезали не только Сидни Суини, но еще Анну Винтур и Конрада Рикамору
Перезапуск «Техасской резни бензопилой» для A24 снимет Карри Баркер
Синоптик: в Москве вновь ожидаются снегопады и ливни
Кукловод, управлявший Рокки в «Проекте „Конец света“», сможет претендовать на «Оскар»
СМИ: операторы попросили Минцифры отсрочить введение платы за VPN
Презервативы Durex подорожают на 30% из‑за войны на Ближнем Востоке
Лерчек представила новый бренд косметики
В «Ростелекоме» разработали российский аналог Figma
В Мещанском районе Москвы построят «школу будущего»
Режиссер байопика о Майкле Джексоне поставил под сомнение обвинения против артиста
«Я горжусь тобой». Джастин Тимберлейк прокомментировал кавер Джастина Бибера на его песню
Байопик «Баста. Начало игры» выйдет в прокат 24 декабря
Почти треть россиян накопили до 50 тысяч рублей наличными
СМИ: Сидни Суини должна была появиться в «Дьявол носит Prada-2», но сцену с ней вырезали
23 апреля в Москве пройдет выставка «Эра Водолея» петербургской художницы Алины Утробиной
Из России в КНДР впервые можно будет добраться на автомобиле

В Великобритании запретят покупать сигареты родившимся после 2008 года

Фото: Lex Guerra/Unsplash

Парламент Великобритании одобрил законопроект, который запрещает всем, кто родился после 2008 года, покупать табачные изделия. Об этом сообщает The Guardian. Закон вступит в силу после получения королевской санкции на следующей неделе. 

Согласно поправкам, людям, родившимся 1 января 2009 года и позже, больше никогда не смогут законно продавать табак на территории Великобритании. Предполагается, что это поможет спасти жизни и снизить нагрузку на Национальную службу здравоохранения.

Как отмечает The Guardian, только в Англии курение ежегодно приводит к 400 тыс. госпитализаций и 64 тыс. смертей. Лечение болезней, связанных с табаком, обходится Национальной службе здравоохранения в 3 млрд фунтов (около 302,6 млрд рублей) в год. Общий ущерб для общества в Англии оценивается примерно в 21,3―27,6 млрд фунтов (2,15–2,78 трлн рублей) ежегодно — в основном из-за потери производительности труда.

«Дети в Великобритании станут частью первого поколения без курения и будут защищены от зависимости и вреда, которые могут сопровождать их всю жизнь», ― отметил министр здравоохранения Уэс Стритинг.

Документ также запрещает продвигать и рекламировать детям вейпы и никотиновую продукцию.

Часть представителей вейп-индустрии раскритиковала закон: по их мнению, слишком жесткие ограничения могут подтолкнуть бывших курильщиков снова вернуться к табаку или уйти на нерегулируемый рынок.

Аналогичные законы ранее принимали в Новой Зеландии и на Мальдивах. В Новой Зеландии, однако, новые ограничения не успели даже вступить в силу — их отменило новое правительство. Министр финансов Никола Уиллис заявила, что доходы от продажи сигарет должны пойти на сокращение налогов.

