Лерчек представила новый бренд косметики

Блогер Валерия Чекалина запустила новый бренд косметики под названием Eyya. Об этом говорится в ее инстаграме*.

Разработка косметики заняла два года. «Два года об этом бренде никто не знал. И только сейчас он выходит в свет. Никто не знает, что будет дальше с Лерой. Но на данный момент — это то, что позволяет ей творить и жить. То, что дает большой смысл», — говорится в публикации. 

Сейчас в бренде представлено два основных продукта — уходовый бокс для лица с экзосомами и блески-бальзамы для губ с экзосомами и пептидами. «Как показала жизнь — никто не знает, что нас ждет впереди, какая судьба нам уготовлена. И я не знаю. Даже если меня не будет,  хочется, чтобы этот бренд жил и нес девушкам главный посыл, который я всегда пыталась донести. Но, может быть в какой-то момент я потеряла сама с ним связь. Это думать о себе, прежде всего, о своем здоровье, о своей красоте», — рассказала блогер в опубликованном видео.

8 марта стало известно, что Лерчек диагностировали рак желудка. По словам бойфренда Валерии Луиса Сквиччиарини, у нее рак с метастазами в легких.

Онкологическое заболевание обнаружили вскоре после того, как Лерчек родила четвертого ребенка — сына от Сквиччиарини. Ребенок здоров. По словам его отца, медиков обеспокоило состояние плаценты женщины.

Сквиччиарини поделился, что позвонки Чекалиной начали разрушаться, и девушке провели операцию на позвоночнике. 14 марта Валерия начала химиотерапию, 16 марта — лучевую. По словам адвокатов, Лерчек потеряла зрение на правом глазу из‑за поражения костей черепа.

