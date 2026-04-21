СМИ: Сидни Суини должна была появиться в «Дьявол носит Prada-2», но сцену с ней вырезали

Эпизод с участием Сидни Суини вырезали из финальной версии фильма «Дьявол носит Prada-2», пишет Entertainment Weekly со ссылкой на источники. По данным СМИ, Суини должна была появиться в трехминутной сцене в начале ленты. В вырезанной сцене Эмили Чарлтон (Эмили Блант) занималась подбором образа для звезды «Эйфории», которая сыграла саму себя.
Создатели картины посчитали, что эта сцена не вписывается в общую структуру фильма, и отказались от нее. При этом они поблагодарили Суини за участие и отметили, что решение отказаться от этого эпизода далось им нелегко.
В зарубежном прокате «Дьявол носит Prada-2» появится 1 мая 2026 года. В центре сюжета второй части — Энди Сакс в исполнении Энн Хэтэуэй, которая становится редактором отдела статей издания Runway и вновь сталкивается с главным редактором Мирандой Пристли (Мерил Стрип). Попытки дуэта возродить журнал приводят их к встрече с бывшей первой помощницей Миранды — теперь уже влиятельной Эмили, которую играет Эмили Блант. В ленте также снялся Стэнли Туччи.
13 апреля в продажу (в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе) поступил журнал Runway («Подиум»), речь о котором идет в фильме. Вчера в Нью-Йорке прошла мировая премьера фильма, которую посетили исполнители главных ролей, а также Леди Гага, Анна Винтур с дочерью и невесткой, Хайди Клум, Барбара Палвин с мужем Диланом Спраусом, Люси Лю и другие.
В июле 2025 года Суини попала в скандал: American Eagle запустил кампанию под слоганом «У Сидни Суини отличные джинсы» (английская игра слов jeans/genes — «джинсы/гены»). Некоторые пользователи соцсетей усмотрели в этом скрытый подтекст, связанный с евгеникой и идеями расового превосходства, из-за внешности актрисы.