Создатели «Дьявол носит Prada-2» представили журнал Runway, который выпускала Миранда Пристли

20th Century Studios перед премьерой «Дьявол носит Prada-2» написала в соцсетях, что выпускает журнал Runway («Подиум»), речь о котором идет в фильме. Он поступит в продажу (в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе) 13 апреля как в печатной версии, так и в цифровой.
Кинокомпания подписала пост так: «Журнал, который все с нетерпением ждали». На обложке изображена героиня Эмили Блант — Эмили Чарлтон, бывшая помощница Миранды Пристли. Мерил Стрип, которая ее играет, снялась в проморолике нового издания.
У журнала уже появился свой сайт. На нем всего четыре раздела: мода, красота, люди и путешествия. Сейчас там опубликованы фото Мерил Стрип и Энн Хэтэуэй с пресс-тура.
В зарубежном прокате картина появится 1 мая 2026 года. В центре сюжета второй части — Энди Сакс в исполнении Энн Хэтэуэй, которая становится редактором отдела статей издания Runway и вновь сталкивается с главным редактором Мирандой Пристли (Мерил Стрип). Попытки дуэта возродить журнал приводят их к встрече с бывшей первой помощницей Миранды — теперь уже влиятельной Эмили, которую играет Эмили Блант. В ленте также снялся Стэнли Туччи.