Крупнейший в мире айсберг А23а практически полностью разрушился

Крупнейший в мире айсберг А23а, за судьбой которого ученые наблюдали последние 40 лет, завершает свою историю. Ледяной гигант раскололся на мелкие части и потерял 99% площади, сообщили в Арктическом и антарктическом научно-исследовательском институте (ААНИИ).
«Еще в прошлом году айсберг А23а оставался самым большим в мире, но в сентябре прошлого года утратил этот статус. В январе площадь айсберга составляла около 1300 квадратных километров. К настоящему моменту его площадь составляет менее 50 квадратных километров», — рассказала главный специалист Центра ледовой и гидрометеорологической информации ААНИИ Полина Солощук.
По ее словам, сейчас айсберг А23а продолжает дрейфовать по чистой воде и раскалывается буквально на глазах. За последние три месяца он преодолел расстояние около 1000 километров, пересек границу Южного и Атлантического океанов и находится в районе 49 градусов южной широты.
Айсберг А23а откололся от внешнего края шельфового ледника Фильхнера в 1986 году. На момент образования его площадь составляла 4170 квадратных километров.
Более 30 лет ледник находился на мели в центральной части моря Уэдделла, а затем начал движение вдоль береговой линии Антарктиды, и к середине ноября 2023 года его вынесло на чистую воду. На тот момент вес А23а составлял почти триллион тонн, а площадь — около 4000 квадратных километров. Гляциолог Британской антарктической службы Оливер Марш предположил, что глыба могла начать движение из-за глобального потепления.
Далее айсберг дрейфовал в северном направлении и к началу 2025 года приблизился к острову Южная Георгия. В 80 километрах от него айсберг повторно сел на мель, где находился с января по май. Затем он продолжил свой дрейф вблизи острова.
В начале июня 2025 года айсберг занимал площадь 2730 квадратных километров, что сопоставимо с территорией Москвы. К осени глыба раскололась на три части — ее размер уменьшился до 1750 квадратных километров и приблизился к площади Петербурга.