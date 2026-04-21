Крупнейший в мире айсберг А23а практически полностью разрушился

Более 30 лет ледник находился на мели в центральной части моря Уэдделла, а затем начал движение вдоль береговой линии Антарктиды, и к середине ноября 2023 года его вынесло на чистую воду. На тот момент вес А23а составлял почти триллион тонн, а площадь — около 4000 квадратных километров. Гляциолог Британской антарктической службы Оливер Марш предположил, что глыба могла начать движение из-за глобального потепления.