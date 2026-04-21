Появилось приложение «Точка доступа» — карта доступных мест для людей на колясках

Фото: «Точка доступа»

Сегодня, 21 апреля, начал работу некоммерческий социальный проект «Точка доступа» — мобильное приложение, помогающее людям с двигательными особенностями находить доступные места. Сервис также пригодится родителям с детскими колясками, пожилым людям и тем, кто получил травму.

В приложении уже собрано более 1800 проверенных локаций в Москве и других городах: от кафе и супермаркетов до аптек и общественных пространств. Сервис учитывает не только наличие пандуса, но и другие параметры: безбарьерный вход, оборудованный туалет и многое другое. Каждая точка представлена в виде карточки с фотографиями, а пользователи могут самостоятельно оценивать места.

В разделе «Точка знаний» собрана полезная информация для людей с разными диагнозами и травмами: как оформить инвалидность, где починить коляску и как комфортно путешествовать на поездах и самолетах.

Первым социальным партнером проекта стала сеть «Вкусно — и точка». В приложении уже доступны данные о 70% предприятий по всей стране, а в ближайшие месяцы сервис охватит все 980 точек. В планах — добавлять новые элементы инклюзии: информацию о меню для людей с инвалидностью по зрению, пеленальные столики и раковины для маленьких детей.

