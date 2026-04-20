Создатель The Last of Us планировал третью часть о сообществе людей с иммунитетом

Бывший разработчик студии Naughty Dog Габриэль Бетанкур рассказал о замыслах Нила Дракманна относительно возможной третьей части The Last of Us. На настоящий момент игра не находится в разработке — речь об идее автора.
Дракманн рассказывал Бетанкуру, что сюжет третьей части мог бы строиться вокруг иммунитета Элли к грибковому вирусу, который превращает большинство людей в плотоядных монстров.
«Существует несколько человек с иммунитетом… целая община таких людей. Я хочу рассказать более сложную, многослойную историю с несколькими героями и расширить этот мир», — вспоминает Бетанкур слова Дракманна.
В декабре студия Naughty Dog выпустила сборник сценариев обеих частей The Last of Us. Всего в книге 618 страниц. Помимо сценариев в нее вошло предисловие от актера Троя Бейкера (голос Джоэла) и иллюстрации Нам Хен Тэка (ведущего концепт-художника Naughty Dog).