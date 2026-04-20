В перевыпуск «Мстителей: Финал» перед «Судным днем» добавят новые сцены

Режиссер Джо Руссо объяснил: «Это возможность создать уникальный мост между „Финалом“ и „Судным днем“. Фильм был настолько успешным, что мы можем перевыпустить его. Такой шанс выпадает не всегда, потому что это стоит денег. Теперь же мы можем продолжить историю персонажей, с которыми работали годами и которых очень любим».