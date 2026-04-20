В перевыпуск «Мстителей: Финал» перед «Судным днем» добавят новые сцены

В осенний перевыпуск фильма «Мстители: Финал» включат новые сцены, связывающие его с грядущим «Судным днем». Об этом сообщает Deadline.
Режиссер Джо Руссо объяснил: «Это возможность создать уникальный мост между „Финалом“ и „Судным днем“. Фильм был настолько успешным, что мы можем перевыпустить его. Такой шанс выпадает не всегда, потому что это стоит денег. Теперь же мы можем продолжить историю персонажей, с которыми работали годами и которых очень любим».
Руссо назвал перевыпуск «критически важным связующим звеном» и «подготовкой к тому, что [зрители] увидят в декабре в „Судном дне“».
«Мстители: Судный день» выйдет в мировой прокат 18 декабря. Главного злодея, Доктора Дума, сыграет Роберт Дауни-младший. Сражаться с ним будут Мстители, Фантастическая четверка и другие герои.
Уже опубликованы четыре тизера. В первом Стив Роджерс возвращается домой, осматривает форму Капитана Америки, а затем держит на руках своего маленького сына. Во втором Тор заботится о приемной дочери. В третьем показали школу Ксавьера для одаренных подростков с актерами из оригинальных фильмов о Людях Икс, а в четвертом — Шури и других жителей Ваканды.