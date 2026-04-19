Просмотр тиктоков с фастфудом может помогать сдерживать голод

Ученые провели три эксперимента с участием 840 человек от 19 до 77 лет. В одном из них участникам показывали короткие ролики с шоколадными десертами — более и менее калорийными. Люди, сидящие на диете, смотрели на более «тяжелые» варианты на 30% дольше, чем те, кто диету не соблюдал. Однако позже, когда им предложили настоящий шоколад, участники на диете съели меньше тех, кто питание не ограничивал. Исследователи пришли к выводу, что предшествующий визуальный контакт мог ослабить желание съесть сладкое.