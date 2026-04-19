Просмотр тиктоков с фастфудом может помогать сдерживать голод

В петербургском ботсаду запретили пить саке под сакурой
Актер из театра «Фэст» Владислав Бенграф и его жена Евгения убили друг друга во время ссоры
Джастин Бибер спел песню для Билли Айлиш на сцене Coachella
Женщина, выпившая на круизе 14 шотов текилы, отсудила 250 тыс. долларов за чрезмерное обслуживание
Институт стекла в московском районе Лефортово превратят в новый деловой центр
Жилет пассажирки «Титаника» ушел с молотка за 900 тыс. долларов
У триллера «The Caretaker» с Сидни Суини появился режиссер
Австралиец стал дедушкой в 91 год и попал в Книгу рекордов Гиннесса
Мужчина с кошкой несколько дней дрейфовали в море. Их подобрал круизный лайнер
Японец получил срок за публикацию спойлеров к аниме и фильмам
Энн Хэтэуэй заявила, что на съемках «Матери Марии» происходили «странные явления»
Чайки помогли футбольной команде защитить ворота
В Москве у пользователей каршеринга начали проверять реакцию перед поездкой
Дилан Спраус задержал мужчину, проникшего на территорию его дома. Актер наставил на него пистолет
Умерла актриса Натали Бай, звезда «Поймай меня, если сможешь» и «Аббатства Даунтон»
Дэвид Харбор сыграет Сэма Траутмана в фильме «Джон Рэмбо»
ИИ-песня заняла первое место в чарте iTunes
В новый альбом Пола Маккартни войдет песня, записанная вместе с Ринго Старром
Умер кинорежиссер Вячеслав Никифоров, автор «На безымянной высоте» и «Палача»
A$AP Rocky представил диван в виде мусорных мешков
По мультфильму «Долина папоротников» снимут кино
Селин Дион выпустила новый сингл «Dansons». Смотрим клип на него, снятый в Париже
Мадонна выступила на «Коачелле» вместе с Сабриной Карпентер
Дизайнер Александр Самохвалов и рэпер Хаски выпустят «крысоходы» — мюли с глазами, ушами и хвостом
В США директор школы обезоружил стрелка и предотвратил массовое убийство
Самыми дорогими местами для отдыха в России стали Плато Путорана и Камчатка
Третий сезон «Больницы Питт» планируют выпускать с января 2027 года
Мэтт Смит сыграет в мистическом триллере «Саламандра живет дважды»

Просмотр тиктоков с фастфудом может помогать сдерживать голод

Фото: abillion/Unsplash

Тиктоки с десертами и фастфудом могут не разжигать аппетит, а, наоборот, помогать людям на диете удерживаться от перекусов. К такому выводу пришли исследователи из Бристольского университета и Университета Буффало, сообщает Phys.org.

Ученые провели три эксперимента с участием 840 человек от 19 до 77 лет. В одном из них участникам показывали короткие ролики с шоколадными десертами — более и менее калорийными. Люди, сидящие на диете, смотрели на более «тяжелые» варианты на 30% дольше, чем те, кто диету не соблюдал. Однако позже, когда им предложили настоящий шоколад, участники на диете съели меньше тех, кто питание не ограничивал. Исследователи пришли к выводу, что предшествующий визуальный контакт мог ослабить желание съесть сладкое.

В другом эксперименте участникам показывали ролики с пиццей, бургерами и чипсами вперемешку с видео о салатах, йогуртах и смузи. Люди на диете заметно чаще задерживались именно на вредной еде и в среднем смотрели такой контент примерно на 50% дольше.

Соавтор исследования, доцент маркетинга Арун Лакшман из Университета Буффало объяснил: «Мы называем этот процесс „кросс-модальным насыщением“. Человек может частично удовлетворить желание поесть, потребляя еду визуально, а не физически. Это помогает понять, почему просмотр контента с едой в соцсетях не всегда приводит к тому, что люди начинают есть больше».

Руководительница исследования, преподавательница маркетинга Эстер Канг из Бристольского университета отметила: «Это может показаться парадоксальным, но наши результаты показывают, что люди — особенно те, кто пытается контролировать питание, — могут использовать визуальный контент с едой как инструмент саморегуляции. Взаимодействие с такими изображениями может помогать удовлетворить тягу к еде без реального потребления».

