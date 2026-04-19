Просмотр тиктоков с фастфудом может помогать сдерживать голод

Тиктоки с десертами и фастфудом могут не разжигать аппетит, а, наоборот, помогать людям на диете удерживаться от перекусов. К такому выводу пришли исследователи из Бристольского университета и Университета Буффало, сообщает Phys.org.
Ученые провели три эксперимента с участием 840 человек от 19 до 77 лет. В одном из них участникам показывали короткие ролики с шоколадными десертами — более и менее калорийными. Люди, сидящие на диете, смотрели на более «тяжелые» варианты на 30% дольше, чем те, кто диету не соблюдал. Однако позже, когда им предложили настоящий шоколад, участники на диете съели меньше тех, кто питание не ограничивал. Исследователи пришли к выводу, что предшествующий визуальный контакт мог ослабить желание съесть сладкое.
В другом эксперименте участникам показывали ролики с пиццей, бургерами и чипсами вперемешку с видео о салатах, йогуртах и смузи. Люди на диете заметно чаще задерживались именно на вредной еде и в среднем смотрели такой контент примерно на 50% дольше.
Соавтор исследования, доцент маркетинга Арун Лакшман из Университета Буффало объяснил: «Мы называем этот процесс „кросс-модальным насыщением“. Человек может частично удовлетворить желание поесть, потребляя еду визуально, а не физически. Это помогает понять, почему просмотр контента с едой в соцсетях не всегда приводит к тому, что люди начинают есть больше».
Руководительница исследования, преподавательница маркетинга Эстер Канг из Бристольского университета отметила: «Это может показаться парадоксальным, но наши результаты показывают, что люди — особенно те, кто пытается контролировать питание, — могут использовать визуальный контент с едой как инструмент саморегуляции. Взаимодействие с такими изображениями может помогать удовлетворить тягу к еде без реального потребления».