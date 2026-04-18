A$AP Rocky представил диван в виде мусорных мешков

Мебельный бренд Hommemade рэпера A$AP Rocky представил диван TrashBag Couch в виде мусорных мешков. Об этом сообщает Hypebeast.
Диван создан в сотрудничестве со студией российского архитектора и дизайнера Гарри Нуриева Crosby Studios. Объект состоит из модульных кресел мешков, которые выглядят как гиперреалистичные пакеты с мусором. Подушки выполнены в форме прозрачных, черных красных и синих мешков, до отказа набитых пластиковыми контейнерами, смятыми купюрами, обертками от сладостей и другими случайными предметами.
Пока предмет не появился в интернет-магазине бренда, поэтому его цена неизвестна. Hypebeast, опираясь на другие товары бренда, предполагает, что девять «мешков» дивана могут стоить до 18 тыс. долларов.
Бренд Hommemade представил свою первую коллекцию в 2024 году. В нее среди прочего вошли ковер с видом на город с высоты птичьего полета за 18 тыс. долларов и ширма за 13,5 тыс., где городской пейзаж превращен в складные панели с небоскребами.