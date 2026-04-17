Россиянки стали реже проходить осмотры у гинеколога

За последние десять лет россиянки стали реже посещать профилактические осмотры у гинекологов. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные аналитического центра НАФИ и компании «Гедеон Рихтер».



Опрос провели среди 1,6 тыс. россиянок в возрасте от 18 до 45 лет. Если в 2016 году врача раз в год посещали 76% женщин, то в 2026-м — 58%. Ни разу не были у гинеколога 1% опрошенных в 2016 году и 2% в 2026 году.



Многие обращаются к специалистам только при появлении серьезных проблем. Так в 2026 году поступает почти четверть опрошенных россиянок (24%). При этом больше половины женщин (53%) предпочитают сначала подождать в надежде, что симптомы пройдут сами. Сразу идут к специалисту 23% россиянок.



Главная причина отказа от ежегодного осмотра — «нет жалоб» (в 2026 году так сказали 36% участниц опроса). Авторов исследования обращают внимание на существование бессимптомных и скрыто протекающих заболеваний. Еще от похода к гинекологу удерживают чувство стеснения (24%) и дефицит времени (также 24%).