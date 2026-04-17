Пожарный в Тюмени реанимировал двух кошек, которых спас из огня
В магазинах «Чижик» появятся игрушки Вакуку от Miniso
Альмодовар об Элорди: «Нам еще предстоит увидеть его в роли, которая потребует от него большего»
Россияне с ожирением смогут получить хирургическую помощь по ОМС
Самыми скучными профессиями россияне считают охранника, бухгалтера и продавца
Disney запустила сертификацию Infinity Vision для премиальных залов
Московский концерт French Montana перенесли на неопределенный срок
Артемий Лебедев довел до слез Олесю Иванченко на шоу «Натальная карта»
Крах империи Миранды Пристли в новом тизере «Дьявол носит Prada-2»
Казахстанец нашел на свалке десятки цыплят. Теперь они живут у него дома
Nutella впервые за 60 лет выпустила новый вкус шоколадной пасты — с арахисом
Совместное фото с Бастой и Гуфом теперь можно сделать в Алисе AI
Т-Путешествия запустили калькулятор стоимости поездок
В «Художественном» пройдет премьера драмы «Грация» Паоло Соррентино
Соучредитель Netflix Рид Хастингс уйдет в отставку
Charli XCX о новом альбоме: «Танцполы мертвы, так что теперь мы делаем рок-музыку»
Вышел новый дублированный трейлер хоррора «Полутон» от A24
Росавиация предложила запретить использование пауэрбанков на борту самолета
«Хлебозавод» запустил клуб городских сообществ «Люди любят»
Вышел финальный трейлер «Мандалорца и Грогу»
«Архив Анны» оштрафовали на 322 млн долларов за кражу музыки со Spotify
Фильм по Call of Duty выйдет 30 июня 2028 года
Вышел трейлер постапокалиптического фильма «Созвездие пса» с Джейкобом Элорди
Рэпера D4vd арестовали по подозрению в убийстве девушки, найденной в его машине
Лана Дель Рей написала саундтрек к новой видеоигре о Джеймсе Бонде
Розамунд Пайк доминирует над Сашей Бароном Коэном в трейлере «Ladies First»
Педро Паскаль стал лицом Chanel
Роман Постовалов и Роман Курцын борются с Аленой Михайловой в трейлере сказки «Богатыри»

ФАС выдала предупреждение Ozon за знак «оригинал» на товарах

Афиша Daily
Фото: Mayyskiyysergeyy

Федеральная антимонопольная служба России выдала предупреждение Ozon и Wildberries за навязывание невыгодных условий продавцам и введение в заблуждение покупателей. Об этом пишет РИА «Новости».

В частности, в ФАС заявили, что компании увеличили сроки выплат продавцам. По мнению регулятора, это ухудшает их финансовое положение. Кроме того, в ведомстве раскритиковали, что Ozon ввел платную услугу по размещению знака «оригинал» на карточке товара. 

«Это создает у покупателей впечатление, что товар прошел проверку подлинности, тогда как на самом деле маркировка является лишь только платной услугой и не гарантирует достоверность сведений о товаре», — отметили в ФАС. 

Срок устранения признаков нарушений — 15 мая. В случае неисполнения предупреждений ФАС возбудит антимонопольное дело.

Недавно розничные сети пожаловались в ФАС из-за низких цен на электронику, которая продается на маркетплейсах. Им тяжело конкурировать с онлайн-продажами.

