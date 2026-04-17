Крах империи Миранды Пристли в новом тизере «Дьявол носит Prada-2»

Фото: 20th Century Studios

20th Century Studios опубликовала новый тизер фильма «Дьявол носит Prada-2». Картина выйдет в мировой прокат 1 мая.

Ролик открывается цитатой из первой части: «Миллионы девушек убили бы за эту работу» — речь о месте ассистентки главного редактора журнала Runway Миранды Пристли (Мерил Стрип). Затем империя Пристли рушится: в соцсетях множатся высмеивающие ее видео.

По сюжету именно бывшая ассистентка Энди Сакс (Энн Хэтэуэй) должна спасти журнал от кризиса печатной прессы. Теперь она редактор отдела статей в Runway и вновь сталкивается с Мирандой Пристли. На пути они встречают и бывшую помощницу Миранды — теперь уже влиятельную Эмили (Эмили Блант).

Видео: 20th Century Studios

Саундтреком к фильму стала песня «Runway» в исполнении Леди Гаги и Doechii. Ее отрывок впервые прозвучал в финальном трейлере сиквела. Гага и Doechii поют дуэтом: «Ты рождена для подиума./С понедельника по воскресенье/Могу превратить танцпол в подиум». Doechii зачитывает: «Да, добавь немного дерзости,/Да, чуть-чуть попы,/Да, первый ряд орет,/Сделай пируэт».

