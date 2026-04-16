Роман Постовалов и Роман Курцын борются с Аленой Михайловой в трелере сказки «Богатыри»

Кинокомпания «Наше кино» показала финальный трейлер фильма «Богатыри» — сказочной комедии о героях древнерусских сказаний, оказавшихся в современной Москве. Картина выйдет на экраны 21 мая.
В ней Роман Постовалов и Роман Курцын предстанут в роли братьев-богатырей. По сюжету, они неожиданно знакомятся со школьником Ваней в исполнении Андрея Андреева — и объединяются, чтобы одолеть злую волшебницу Гордею.
Последнюю в ленте сыграла актриса Алена Михайлова, известная по сериалу «Чики» и фильму «Жена Чайковского». Ее героиня жаждет пробудить могущественого чернокнижника. Помешать ей могут современные технологии и силушка богатырская.
«Мой персонаж — богатырь Ратибор, который в родном веке мог заарканить тура, переплыть реку в доспехах и одним кивком головы заставить дружину построиться. А в Москве он не может пройти через турникет в метро», — поделился Курцын.
Актер, снимавшийся ранее в «Царевне-лягушке» и «Бременских музыкантах», отметил, что его персонажу предстоит настоящая «война с современными технологиями». Зрителей же, по его мнению, ждет «комедия положений, где одно положение — Древняя Русь, а второе — метров час пик».
«В этом весь фильм: древняя магия против пластиковых карт, богатырская дубина против сигнализации, а главным злом кажется вовсе не колдунья, а то, что в кофейне на тебя смотрят как на умалишенного, когда ты просишь „мёду хмельного“», — рассказал артист.
В «Богатырях» снялись также Карина Разумовская, Алина Алексеева, Альбина Кабалина, Никита Тарасов и Юлия Сулес. Режиссером проекта выступил Павел Воронин. Он работал над сценарием вместе с Василием Ровенским и Егором Дмитрюковым. Ровенский стал продюсером фильма вместе с Максимом Рогальским.