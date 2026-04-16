Николас Кейдж снимется в сиквеле «Собирателя душ»

Афиша Daily
Фото: Neon

Американский актер Николас Кейдж снимется в сиквеле хоррора «Собиратель душ». Об этом написал The Hollywood Reporter.

Режиссер Осгуд Перкинс работает над продолжением картины. Его выпустит не студия Neon, а компания Paramount Pictures. Она приобрела права на новую ленту, сценарий к которой написал Перкинс.

Кинематографист выступит продюсером будущего сиквела вместе с Брайаном Каваной-Джонсом из Range Media, Крисом Фергюсоном и Дейвом Капланом из С2. Кейдж станет исполнительным продюсером.

Подробности о грядущей ленте держатся в секрете. Источники утверждают, что фильм не продолжит историю героев «Собирателя душ», а скорее расширит вселенную хоррора.

Фильм «Собиратель душ» собрал 128 млн долларов по всему миру при бюджете менее 10 млн, став самым кассовым фильмом студии Neon в США. Он рассказал о детективе со способностями к ясновидению, которая расследует серию убийств в Орегоне, связанных с маньяком по прозвищу Длинноногий.

Расскажите друзьям