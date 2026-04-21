Презервативы Durex подорожают на 30% из‑за войны на Ближнем Востоке

Афиша Daily
1 мин на чтение
Фото: Reproductive Health Supplies Coalition/Unsplash

Стоимость презервативов Durex поднимется на 30% из-за войны на Ближнем Востоке. Об этом Bloomberg рассказал Го Миа Киат, гендиректор малазийской компании Karex Bhd., производящей презервативы Durex, One и Carex.

По словам гендиректора, рост цены произойдет в течение двух-трех месяцев. «Безусловно, это одна из самых масштабных корректировок цен, которые мы проводили за очень долгое время», — сказал он. 

На это повлияло увеличение производственных затрат из-за нехватки химикатов, получаемых из нефти, а также увеличения цен на сырье, которое отразилось на всей цепочке поставок. Глава компании отметил, что цены могут увеличиться еще больше, если война продолжится.

Израиль и США 28 февраля объявили о начале ударов по территории Ирана. В ходе атаке был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. Иран ответил на атаку ударами по Израилю и американским военным базам в ОАЭ, Катаре, Кувейте, Бахрейне, Саудовской Аравии и Иордании.

Расскажите друзьям