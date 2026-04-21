На Московских трамвайных диаметрах появились цветные обозначения маршрутов

Цветное отображение номеров маршрутов внедрили на Московских трамвайных диаметрах Т1 и Т2. Об этом говорится в телеграм-канале Департамента транспорта.



«На Московских трамвайных диаметрах мы впервые в современной истории города внедрили цветное отображение номеров маршрутов: Т1 обозначили зеленым, Т2 — красным. Такие указатели получили 100 автономных трамваев. Ориентироваться пассажирам станет еще удобнее: нужный номер они будут видеть заранее», — сказал заммэра Максим Ликсутов.



Городские трамваи также стало проще различать благодаря формату подсветки. На модели «Львенок-Москва» она есть как снаружи, так и внутри, а на «Витязь-Москва» — только в салоне.



С апреля 2026 года в Москве работают два трамвайных диаметра общей протяженностью около 60 километров. Т2 при этом стал самым длинным маршрутом этого транспорта в мире, его протяженность — 33 километра.



