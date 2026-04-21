Задержан гендиректор «Эксмо» Евгений Капьев. В издательстве — обыски
Биографии Высоцкого и Булгакова промаркируют из‑за запрета пропаганды наркотиков
Anikv и OG Buda станут хедлайнерами фестиваля «Тех-Френдли Викенд» в Нижнем Новгороде
Вторую часть «Я — легенда» снимет Стивен Кейпл-мл.
Крупнейший в мире айсберг А23а практически полностью разрушился
Мессенджер Max переименовали в «Макс»
Rambler&Co: большинство россиян резко негативно относятся к введению шестидневной рабочей недели
ТНТ выпустит фэнтези-сказку «Очень сказочные дела» перед Новым годом
Сандра Буллок и Николь Кидман в трейлере сиквела «Практической магии»
Билеты на громкие культурные события, куда сложно попасть, начали отдавать за «Спасибо»
Дженна Ортега — на первом кадре третьего сезона «Уэнсдей»
Новый взгляд на альтруизм: «+Я» и «Синхронизация» запустили подкаст ко Дню донора
Появилось приложение «Точка доступа» — карта доступных мест для людей на колясках
В московском метро из‑за неисправности остановился поезд. Очевидцы сняли задымление
Директор школы, обезвредивший стрелка, стал героем выпускного бала
Режиссер фильма «Король говорит!» экранизирует книгу Милли Бобби Браун
Disney перевела песни из «Холодного сердца», «Моаны» и «Энканто» на язык жестов
Трансплантацию рук включили в ОМС
Feduk выступил на секретном квартирнике Пикника «Афиши» в Петербурге
Тим Кук покинет пост главы Apple
В Японии одиноким людям власти будут оплачивать подписку на дейтинг-приложения
Фильм «Питер FM» снова выйдет в прокат
«Яндекс» запустит мобильного оператора
В Москве пройдет презентация альбома Lay-Far Dance Orchestra «Skybreak»
Екатерина Темнова и Алексей Серебряков в тизере фэнтези-сериала «Малахит»
Сеть кофеен Cofix начала переговоры о продаже российского бизнеса
Райан Рейнолдс намекнул, что его следующее появление в роли Дэдпула вряд ли будет сольным фильмом
Россиянки назвали сандалии с носками самой раздражающей одеждой у мужчин

На Московских трамвайных диаметрах появились цветные обозначения маршрутов

Фото: Дептранс Москвы

Цветное отображение номеров маршрутов внедрили на Московских трамвайных диаметрах Т1 и Т2. Об этом говорится в телеграм-канале Департамента транспорта.

«На Московских трамвайных диаметрах мы впервые в современной истории города внедрили цветное отображение номеров маршрутов: Т1 обозначили зеленым, Т2 — красным. Такие указатели получили 100 автономных трамваев. Ориентироваться пассажирам станет еще удобнее: нужный номер они будут видеть заранее», — сказал заммэра Максим Ликсутов.

Городские трамваи также стало проще различать благодаря формату подсветки. На модели «Львенок-Москва» она есть как снаружи, так и внутри, а на «Витязь-Москва» — только в салоне.

С апреля 2026 года в Москве работают два трамвайных диаметра общей протяженностью около 60 километров. Т2 при этом стал самым длинным маршрутом этого транспорта в мире, его протяженность — 33 километра.

Недавно стало известно, что москвичи стали в 1,5 раза чаще ездить на электросамокатах. За две недели со старта сезона они совершили 1,5 млн поездок. 

