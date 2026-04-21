Задержан гендиректор «Эксмо» Евгений Капьев
Из России в КНДР впервые можно будет добраться на автомобиле
Дрейк спрятал дату выхода нового альбома внутри ледяной скульптуры
Зомби-кошмар в замкнутом пространстве: смотрим русский трейлер «Колонии» от автора «Поезда в Пусан»
В ДК «Альфа Кристалл» открывается «Рестик» — новый проект создателей «Оригинала» и «Диско-клуба»
В Twinby появился статус «ищу компанию на майские»
Биографии Высоцкого и Булгакова промаркируют из‑за запрета пропаганды наркотиков
Anikv и OG Buda станут хедлайнерами фестиваля «Тех-Френдли Викенд» в Нижнем Новгороде
Вторую часть «Я — легенда» снимет Стивен Кейпл-мл.
На Московских трамвайных диаметрах появились цветные обозначения маршрутов
Крупнейший в мире айсберг А23а практически полностью разрушился
Мессенджер Max переименовали в «Макс»
Rambler&Co: большинство россиян резко негативно относятся к введению шестидневной рабочей недели
ТНТ выпустит фэнтези-сказку «Очень сказочные дела» перед Новым годом
Сандра Буллок и Николь Кидман в трейлере сиквела «Практической магии»
Билеты на громкие культурные события, куда сложно попасть, начали отдавать за «Спасибо»
Дженна Ортега — на первом кадре третьего сезона «Уэнсдей»
Новый взгляд на альтруизм: «+Я» и «Синхронизация» запустили подкаст ко Дню донора
Появилось приложение «Точка доступа» — карта доступных мест для людей на колясках
В московском метро из‑за неисправности остановился поезд. Очевидцы сняли задымление
Директор школы, обезвредивший стрелка, стал героем выпускного бала
Режиссер фильма «Король говорит!» экранизирует книгу Милли Бобби Браун
Disney перевела песни из «Холодного сердца», «Моаны» и «Энканто» на язык жестов
Трансплантацию рук включили в ОМС
Feduk выступил на секретном квартирнике Пикника «Афиши» в Петербурге
Тим Кук покинет пост главы Apple
В Японии одиноким людям власти будут оплачивать подписку на дейтинг-приложения
Фильм «Питер FM» снова выйдет в прокат

Вышел первый тизер-трейлер мультфильма «Лунтик. Обратная сторона Луны»

Фото: анимационная студия «Мельница»

«Вольга» представила первый тизер-трейлер мультфильма «Лунтик. Обратная сторона Луны». Премьера состоится 27 августа 2026 года.

Анимационный фильм станет продолжением полнометражной ленты «Лунтик. Возвращение домой» (2024). По сюжету Лунтик вместе с Кузей отправится на обратную сторону Луны, чтобы найти своего папу. Режиссером и сценаристом стала Дарина Шмидт, которая ранее работала над мультсериалом и фильмом о Лунтике, а также над франшизами «Иван Царевич и Серый Волк», «Три богатыря» и «Три кота».

Видео: «Вольга»

«Лунтика и его друзей» показывают с 2006 года, он насчитывает более 500 серий. В центре сюжета мультсериала — упавший с Луны на Землю пушистый фиолетовый пришелец. Его усыновляет пожилая пара пчел — баба Капа и генерал Шер. Вместе с друзьями — Пчеленком, божьей коровкой Милой, кузнечиком Кузей — Лунтик познает мир вокруг себя.

В 2027 году банк России выпустит памятные монеты «Лунтик и его друзья». Они войдут в серию «Российская (советская) мультипликация». Согласно плану выпуска, тираж превысит 1 млн экземпляров.

