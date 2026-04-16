Количество поездок на электросамокатах в Москве выросло в 1,5 раза

За две недели со старта сезона москвичи совершили 1,5 млн поездок на электросамокатах. Это на 500 тыс. больше, чем за аналогичный период прошлого года. Такие данные привел заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
Ежедневно самокаты берут напрокат свыше 330 тыс. человек — чаще всего, чтобы добраться до остановок городского транспорта, для коротких самостоятельных поездок, отдыха и прогулок с друзьями или семьей.
«По задаче мэра Москвы Сергея Собянина мы совершенствуем систему аренды средств индивидуальной мобильности. Электросамокаты — это надежная альтернатива метро, трамваям или автобусам, когда нужно совершить короткую поездку в пределах района. Также развитие сервисов проката помогает снизить нагрузку на другие виды транспорта», ― отметил чиновник.
Прокат электросамокатов и электровелосипедов в Москве начал работать с 1 апреля. Для проката в городе доступны 60 тыс. электросамокатов, 16 тыс. электровелосипедов, 4000 электроскутеров и 250 механических велосипедов (200 для взрослых и 50 для детей).
Взять электросамокат в столице можно лишь после прохождения верификации через Mos ID на портале Mos.ru. В Дептрансе говорили, что после введения такой системы в городе заблокировали 76 тыс. аккаунтов несовершеннолетних, а количество аварий с участием прокатных средств индивидуальной мобильности снизилось на 57%. Похожую систему верификации ― через «Госуслуги» ― прорабатывают и в регионах.
В Котельниках и Люберцах в этом году запретили электросамокаты. Причиной назвали неудовлетворительное состояние дорог, а также неспособность операторов обеспечивать порядок и безопасность.