Дептранс Москвы: прокат электросамокатов заработает с 1 апреля

Операторы уже начали расставлять устройства на городских велопарковках. Взять их в аренду можно после прохождения верификации через Mos ID. Прокат недоступен для несовершеннолетних. В 2025 году операторы заблокировали 76 тыс. аккаунтов пользователей младше 18 лет.



«Вместе с операторами, Госавтоинспекцией и Ситцентром ЦОДД будем пресекать нарушения — в городе работают более 100 камер видеофиксации. Кроме того, для удобства пользователей продолжим развивать велоинфраструктуру в разных районах столицы», — сказал заместитель мэра Максим Ликсутов.



Традиционно сезон электросамокатов в Москве открывается во второй половине марта. В этом году этот срок сдвинулся из-за аномально холодной зимы.