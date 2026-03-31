Дептранс Москвы: прокат электросамокатов заработает с 1 апреля

Фото: Let's Kick/Unsplash

Прокат электросамокатов и электровелосипедов в Москве начнет работать с 1 апреля. Об этом пишет РБК со ссылкой на Департамент транспорта города.

Всего для аренды станут доступны 60 тыс. электросамокатов, 16 тыс. электровелосипедов, 4000 электроскутеров и 250 механических велосипедов (200 для взрослых и 50 для детей). В сообщении отметили, что москвичи смогут взять напрокат электросамокаты, собранные на заводе «Москвич».

Операторы уже начали расставлять устройства на городских велопарковках. Взять их в аренду можно после прохождения верификации через Mos ID. Прокат недоступен для несовершеннолетних. В 2025 году операторы заблокировали 76 тыс. аккаунтов пользователей младше 18 лет.

«Вместе с операторами, Госавтоинспекцией и Ситцентром ЦОДД будем пресекать нарушения — в городе работают более 100 камер видеофиксации. Кроме того, для удобства пользователей продолжим развивать велоинфраструктуру в разных районах столицы», — сказал заместитель мэра Максим Ликсутов.

Традиционно сезон электросамокатов в Москве открывается во второй половине марта. В этом году этот срок сдвинулся из-за аномально холодной зимы.

