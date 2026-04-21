В Мещанском районе Москвы построят «школу будущего»

«Школу будущего» построят в Москве на Большой Переяславской улице. Оно станет частью концепции «город в миниатюре». Об этом говорится на сайте mos.ru.
У здания будет пять этажей. Общая площадь — около 20 тыс. квадратных метров. В нем будут учебные классы, медиатеки, коворкинги, спортзалы и атриум. Школа вместит 1100 учеников с 1-го по 11-й класс.
«Перед архитектурным бюро стояла непростая задача: новая школа должна соответствовать лучшим образовательным стандартам, быть современной, комфортной для детей и педагогов, но при этом хорошо вписываться в историческую застройку. В результате получился интересный проект, воплощающий концепцию „города в миниатюре“», — рассказал мэр Сергей Собянин.
В школе создадут безбарьерную среду. Входы разместят на уровне земли, а внутри здания установят лифт и подъемник. «Пространство вокруг школы станет логичным продолжением самого здания», — отмечают на сайте mos.ru. Для праздников и выступлений построят амфитеатр.