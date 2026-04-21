В «Ростелеком» разработали российский аналог Figma

Фото: Christopher Gower/Unsplash

«Ростелеком» сообщил о запуске закрытого бета-тестирования графического редактора «Спектр». В пресс-релизе прямо говорится, что это российский аналог Figma — популярного инструмента для дизайна интерфейсов, сайтов, презентаций и других форматов.

Разработанный редактор уже внесен в реестр отечественного ПО. «Поэтому он подойдет для госучреждений и компаний критической информационной инфраструктуры, где необходимо обязательно использовать только российские решения», — говорится в пресс-релизе. «Создание „Спектра“ было настоящим вызовом в условиях практически полного отсутствия в открытом доступе информации об аналогичных системах», — рассказал Дмитрий Вороненко, директор проектов отдела разработки интеграционных проектов «Ростелекома».
 

Утверждается, что в функционал «Спектра» входят привычные для пользователей Figma инструменты: компоненты и стили, автолейауты (автоматические макеты для гибкой верстки), маски, сохранение изображений во всех популярных графических форматах и другие возможности. Он работает через браузер и поддерживает совместную онлайн-работу команды.

