У «Овечьего детектива» вышли постеры — пародии на «Молчание ягнят» и «Блондинку в законе»

Иллюстрация: Amazon MGM Studios

К выходу фильма «Три полные сумки: Овечий детектив» с Хью Джекманом в главной роли появились девять постеров, пародирующих известные голливудские фильмы.

Среди них — «Проект „Конец света“», «Рокки», «Молчание ягнят», «Розовая пантера», «Блондинка в законе», «Вестсайдская история», «Парикмахерская», «Бешеный бык» и «Танцы с волками».

Хью Джекман, известный по «Людям Икс» и «Величайшему шоумену», исполняет роль пастуха Джорджа, который присматривает за стадом овец. Однажды животные находят бездыханное тело — и решают самостоятельно расследовать, что с ним случилось.

Мировая премьера фильма состоится 2 мая. Режиссером картины выступил Кайл Балда, сценарий написали Крейг Мазин и Леони Суонн. Ранее уже вышел трейлер.

Помимо Джекмана, в фильме снимаются Николас Браун («Наследники»), Николас Галицин («Мысль о тебе»), Молли Гордон («Медведь») и Эмма Томпсон («Моя ужасная няня»). В актерский состав вошли также Хон Чау («Кит»), Джулия Луис-Дрейфус («Вице-президент»), Брайан Крэнстон («Во все тяжкие»), Крис О’Дауд («Голая Джульетта»), Реджина Холл («Очень страшное кино»), Патрик Стюарт («Люди Икс»), Бэлла Рэмси («Одни из нас») и Рис Дарби («Наш флаг означает смерть»).

