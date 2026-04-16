В Москве с начала года у таксистов изъяли почти 700 машин

В Москве с начала года сотрудники Московской административной дорожной инспекции изъяли почти 700 автомобилей такси из-за выявленных нарушений. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на городской Департамент транспорта.
Машины чаще всего изымали из-за пропуска медосмотра водителем и плохое техническое состояние автомобиля. «Ответственность за безопасность пассажиров лежит на перевозчиках. Они обязаны обеспечивать водителям прохождение медицинских осмотров и контролировать техническую готовность транспорта перед каждым выездом», — рассказал заммэра Максим Ликсутов.
Недавно стало известно, что самое дешевое такси в России оказалось в Ингушетии. В ноябре километр поездки в регионе стоил 17,85 рубля. В топ-5 регионов с самым дешевым такси также попали Липецкая, Брянская, Омская и Тверская области.
Самое дорогое такси в Ненецком автономном округе (170 рублей за километр). За ним в рейтинге идут Ямало-Ненецкий и Чукотский округа, а также Якутия и Дагестан.