В Москве с начала года у таксистов изъяли почти 700 машин

Шарлиз Терон сыграет Калипсо в «Одиссее» Нолана
Джейкоб Элорди и Маргарет Куолли на первых кадрах «Созвездия пса» Ридли Скотта
ИИ-кавер на «Седую ночь» поднялся на первую строчку мирового чарта Shazam
Эль Фэннинг и Каллум Тернер на постерах сатирического триллера «Подрезка кустов роз»
Приложение Zaycev.Net возглавило топ российского App Store
Минпросвещения: первоклассники должны делать домашние задания не дольше часа
Скайлер Гисондо собирается сделать предложение Ариане Гранде в трейлере «Знакомства с родителями-4»
Вышел тизер фильма, в котором воскресили Вэла Килмера с помощью ИИ
В Париже мучжина выиграл в лотерею картину Пикассо стоимостью более 1 миллиона евро
Кейт Бланшетт сыграет Марту Стюарт в байопике
Аманда Сейфрид и Гейтен Матараццо присоединились к фильму-мюзиклу «Октет»
Вышел трейлер финального сезона «Благих знамений». Шоу завершится 90-минутным эпизодом
Деми Мур снимется с Шарлиз Терон и Джулией Гарнер в триллере «Тиран»
Тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова попала в реанимацию
На Лазурном Берегу начались съемки четвертого сезона «Белого лотоса»
Александра Даддарио и Финн Уиттрок появились в трейлере фильма о кондитерской компании Hershey’s
Сериал «Извне» продлили на финальный, пятый сезон
Патрик Шварценеггер и Фиби Дайневор снимутся в экранизации «Пляжного чтива» Эмили Генри
IKEA и Chupa Chups выпустят лимитированную коллекцию леденцов со вкусом фрикаделек
Вышел трейлер пятого сезона «Беспринципных». Премьера состоится 30 апреля
«Бонд с кнопкой» и «Аффинаж» выступят на фестивале «Близость» в ДК «Альфа Кристалл»
Фестиваль кинодебютов «Святая Анна» объявил победителей
Актер Бен Джордан намекнул на разработку новой игры о Человеке-пауке
Тимоте Шаламе неожиданно увеличил продажи билетов в оперу и балет после скандальных комментариев
Фильм по «Игре престолов» получил название — «Завоевание Эйгона»
Сидни Суини вновь снялась для рекламной кампании American Eagle
A24 выпустит режиссерский дебют Майи Эрскин из «Мистера и миссис Смит»
Канье Уэст перенес концерт в Марселе на неопределенный срок

В Москве с начала года у таксистов изъяли почти 700 машин

Фото: Mikhail Nezgovorov/Flickr

В Москве с начала года сотрудники Московской административной дорожной инспекции изъяли почти 700 автомобилей такси из-за выявленных нарушений. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на городской Департамент транспорта.

Машины чаще всего изымали из-за пропуска медосмотра водителем и плохое техническое состояние автомобиля. «Ответственность за безопасность пассажиров лежит на перевозчиках. Они обязаны обеспечивать водителям прохождение медицинских осмотров и контролировать техническую готовность транспорта перед каждым выездом», — рассказал заммэра Максим Ликсутов.

Недавно стало известно, что самое дешевое такси в России оказалось в Ингушетии. В ноябре километр поездки в регионе стоил 17,85 рубля. В топ-5 регионов с самым дешевым такси также попали Липецкая, Брянская, Омская и Тверская области.

Самое дорогое такси в Ненецком автономном округе (170 рублей за километр). За ним в рейтинге идут Ямало-Ненецкий и Чукотский округа, а также Якутия и Дагестан.
 

