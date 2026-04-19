Жилет пассажирки «Титаника» ушел с молотка за 900 тыс. долларов

Спасательный жилет пассажирки, пережившей крушение на «Титанике», продали на аукционе за 670 тыс. фунтов стерлингов (906 тыс. долларов). Об этом сообщает Associated Press.
Жилет стал главным лотом на аукционе памятных вещей, связанных с «Титаником». Торги проводил аукционный дом Henry Aldridge & Son в городе Девизес на западе Англии.
Покупателем выступил неизвестный участник торгов по телефону. Финальная сумма лота значительно превзошла предварительную оценку в 250–350 тыс. фунтов.
Спасательный жилет принадлежал пассажирке первого класса «Титаника» Мэйбл Франкателли. В нем женщина покидала тонущий корабль в спасательной шлюпке. На жилете сохранились подписи Франкателли и других выживших из той же шлюпки.
На тех же торгах за 527 тыс. долларов ушла с молотка подушка одного из спасательных катеров обреченного лайнера. Ее приобрели владельцы двух музеев «Титаника» в США.
«Эти рекордные цены показывают, что история „Титаника“ по-прежнему вызывает большой интерес, а также отражают уважение к пассажирам и членам экипажа, чьи судьбы увековечены в этих памятных предметах», — сказал аукционист Эндрю Олдридж.
«Титаник», который представляли как самый роскошный океанский лайнер в мире и называли «практически непотопляемым», столкнулся с айсбергом в своем первом рейсе из Англии в Нью-Йорк. Он затонул в течение нескольких часов 15 апреля 1912 года. Погибли около 1500 из 2200 пассажиров и членов экипажа.