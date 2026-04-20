Крис Пайн появится в «Дневниках принцессы-3»

Афиша Daily
Фото: Walt Disney Pictures

На фестивале BookCon в Нью-Йорке Мэг Кэбот, автор книжной серии «Дневники принцессы», рассказала, что в третьем фильме снимется Крис Пайн.

Актер уже появлялся во второй части — «Как стать королевой». В ней он сыграл возлюбленного героини Энн Хэтэуэй, сэра Николаса Деверо. По сюжету принцесса Миа готовится стать королевой Дженовии, но для восшествия на престол ей сначала нужно выйти замуж. Миа находят жениха из почтенной интеллигентной семьи, однако она влюблена в Николаса.

Кэбот также объяснила задержку с производством: «Я не знаю, когда они начнут снимать, потому что Энн Хэтэуэй, как вы, наверное, заметили, сейчас снимается в миллионе фильмов». В этом году актриса занята в проектах «Мать Мария», «Одиссея» и «Дьявол носит Prada-2».

Сама Хэтэуэй подтвердила участие в третьем фильме еще осенью 2024 года. Она опубликовала в соцсетях видео, где считает до трех: на первых двух счетах кадры сменяются фрагментами прошлых фильмов, в которых персонажи кричат «Shut up!», а в конце появляется новость о назначении Адель Лим режиссером новой части.

Расскажите друзьям