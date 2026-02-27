Эмма Стоун и Крис Пайн сыграют в ромкоме «The Catch», срежиссированном мужем Стоун

Джим Кэрри получил почетного «Сезара» из рук Мишеля Гондри
На рэпера Pharaoh завели административное дело о пропаганде наркотиков
Названы лауреаты премии «Сезар»
Netflix отказался покупать Warner Bros., уступив Paramount
Рейчел Вайс и Лео Вудолл на постере сериала «Владимир»
Россияне в четыре раза чаще покупают книги о кошках, чем о собаках
Роскомнадзор потребовал от Telegram удалить 35 тыс. материалов с начала 2026 года
Россиянки назвали худшие подарки на 8 Марта
В ночь на 1 марта в парках Москвы пройдет «Ночь на катке» — сеансы бесплатного катания
Барби Феррейра и Дейкр Монтгомери появились в трейлере ремейка «Ликов смерти»
Стали известны номинанты на премию «Ника»
Михаэла Коэл заканчивает картины Иэна МакКеллена в фильме «Кристоферы» Стивена Содерберга
Дневник летчика, сбросившего бомбу на Хиросиму, продадут на аукционе в Калифорнии
Instagram* будет уведомлять родителей о поисковых запросах подростков на тему суицида
Две лосихи забрели на стройку в Москве
«Разговоры о важном» в детсадах переименовали в «Добрые игры»
Хлоя Кардашьян рассказала, что ограничивает своим детям доступ в интернет
В Петербурге откроется выставка «Долгая счастливая жизнь. Шестидесятым посвящается»
Эксперт опроверг прогноз о том, что в Москве весной появятся пьяные свиристели
Шестая часть «Пиратов Карибского моря» откладывается из‑за фокуса продюсера на «Лучшем стрелке»
Второй сезон «Жаркого соперничества» выйдет весной 2027 года
Путин подписал указ о создании комиссии по вопросам развития ИИ
«Бургер Кинг» будет использовать ИИ для контроля вежливости сотрудников
Вышел трейлер документального фильма «Марк глазами Софии» о дизайнере Марке Джейкобсе
Подготовка к свадьбе на новых кадрах хоррор-сериала «Случится что‑то ужасное»
РБК: Telegram заблокируют в первых числах апреля
Кристина Эпплгейт в детстве подверглась сексуализированному насилию со стороны няни
Конструктор «Чебурашка» может появиться в детских садах России

Эмма Стоун и Крис Пайн сыграют в ромкоме «The Catch», срежиссированном мужем Стоун

Афиша Daily
Фото: Summit Entertainment, Paramount Pictures

Эмма Стоун исполнит главную роль в романтической комедии «The Catch», которую снимет ее муж Дейв МакКэри, известный как сценарист «Saturday Night Live». Переговоры об участии в проекте также ведет Крис Пайн, сообщает Deadline.

Сценарий написали Патрик Канг («Газета») и Майкл Левин («Молодой Скала»). Детали сюжета держатся в секрете.

Последние три работы Эммы Стоун — «Виды доброты», «Эддингтон» и «Бугония» — были сняты режиссером Йоргосом Лантимосом. Роль в «Бугонии» принесла актрисе номинацию на «Оскар» в категории «Лучшая женская роль».

Пайн, знакомый зрителям по франшизам «Звездный путь» и «Чудо-женщина», также недавно присоединился к другому проекту. Вместе с Джессикой Честейн он сыграет в драме «This Is Pleasure» («Это удовольствие») Шэри Спрингер Берман и Роберта Пульчини. Картина расскажет об издательнице Марго (Честейн), которая узнает об обвинениях в сексуализированном насилии против ее давнего друга Квина (Пайн). Теперь перед женщиной стоит сложный моральный выбор, который может поставить под угрозу их многолетнюю дружбу.

