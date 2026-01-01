Стиль же самого Джармуша состоит в том, чтобы находить смысл в пустотах и паузах, награждать героев успокаивающей обсессивной компульсивностью; в конце концов, заказывать две чашки эспрессо. «Отец, мать, сестра, брат», разумеется, можно воспринять как подведение итогов — карьеры, режиссерского метода, — потому что, скорее всего, здесь есть все, за что вы полюбили Джима. Но куда важнее, кажется, то, что один из самых неприкаянных авторов, всю жизнь снимавший про людей, оторванных от своего места (второй такой — Ван Сэнт, и он тоже в этом году в Венеции), приходит к нам с пожеланием обрести дом. Причем с фильмом о том, что пустые разговоры с семьей — выражение любви и принятия, но ни в коем случае не пустоты чувств, в то время как тишина отчего дома — невосполнимая дыра.