Объявлены номинанты «Оскара-2026»

Больше всего номинаций получил хоррор Райана Куглера «Грешники» с Майклом Б. Джорданон — 16, это рекорд за всю историю премии. На втором месте «Битва за Битвой» Пола Томаса Андерсона с Леонардо Ди Каприо, представленная в 13 категориях.