Объявлены номинанты «Оскара-2026»

Американская киноакадемия объявила номинантов премии «Оскар-2026». Трансляция велась на ютуб-канале академии.
Больше всего номинаций получил хоррор Райана Куглера «Грешники» с Майклом Б. Джорданон — 16, это рекорд за всю историю премии. На втором месте «Битва за Битвой» Пола Томаса Андерсона с Леонардо Ди Каприо, представленная в 13 категориях.
По 9 номинаций получили «Франкенштейн», «Марти Великолепный» и «Сентиментальная ценность». «Хамнет» претендует на 8 наград.
Мультфильм петербургского аниматора Константина Бронзита номинировали на «Оскар» в категории «Лучший анимационный короткометражный фильм».
Еще одна работа россиянина — «Господин никто против Путина» — представлена в категории «Лучший полнометражный документальный фильм». Документалку снял бывший учитель школы города Карабаш в Челябинской области Павел Таланкин в сотрудничестве с американским кинематографистом Дэвидом Боренштейном.
Ниже — полный список номинантов во всех категориях:
Лучший фильм
- «Бугония»
- «F1»
- «Франкенштейн»
- «Хамнет»
- «Марти Великолепный»
- «Битва за битвой»
- «Секретный агент»
- «Сентиментальная ценность»
- «Грешники»
- «Сны поездов»
Лучший режиссер
- Хлоя Чжао — «Хамнет»
- Джош Сэфди — «Марти Великолепный»
- Пол Томас Андерсон — «Битва за битвой»
- Йоаким Триер — «Сентиментальная ценность»
- Райан Куглер — «Грешники»
Лучшая женская роль
- Джесси Бакли — «Хамнет»
- Роуз Бирн — «Я бы тебя пнула, если бы могла»
- Кейт Хадсон — «Мелодия их мечты»
- Рената Рейнсве — «Сентиментальная ценность»
- Эмма Стоун — «Бугония»
Лучшая мужская роль
- Тимоте Шаламе — «Марти Великолепный»
- Леонардо Ди Каприо — «Битва за битвой»
- Итан Хоук — «Голубая луна»
- Майкл Б. Джордан — «Грешники»
- Вагнер Моура — «Секретный агент»
Лучший адаптированный сценарий
- «Бугония»
- «Франкенштейн»
- «Хамнет»
- «Битва за битвой»
- «Сны поездов»
Лучший оригинальный сценарий
- «Голубая луна»
- «Простая случайность»
- «Марти Великолепный»
- «Сентиментальная ценность»
- «Грешники»
Лучшая мужская роль второго плана
- Бенисио Дель Торо — «Битва за битвой»
- Джейкоб Элорди — «Франкенштейн»
- Делрой Линдо — «Грешники»
- Шон Пенн — «Битва за битвой»
- Стеллан Скарсгард — «Сентиментальная ценность»
Лучшая женская роль второго плана
- Эль Фэннинг — «Сентиментальная ценность»
- Инга Ибсдоттер Лиллеос — «Сентиментальная ценность»
- Эми Мадиган — «Орудия»
- Вунми Мосаку — «Грешники»
- Тейяна Тейлор — «Битва за битвой»
Лучший анимационный фильм
- «Арко»
- «Элио»
- «Кей-поп-охотницы на демонов»
- «Маленькая Амели, или Характер дождя»
- «Зверополис-2»
Лучший международный фильм
- «Секретный агент»
- «Простая случайность»
- «Сентиментальная ценность»
- «Сират»
- «Голос Хинд Раджаб»
Лучший анимационный короткометражный фильм
- «Бабочка»
- «Вечнозеленый»
- «Девочка, которая плакала жемчугом»
- «План на пенсию»
- «Три сестры»
Лучший документальный фильм
- «Решение для Алабамы»
- «Увидимся при хорошем свете»
- «Прорубаясь сквозь скалы»
- «Мистер Никто против Путина»
- «Идеальный сосед»
Лучший документальный короткометражный фильм
- «Все пустые комнаты»
- «Вооружен лишь камерой: жизнь и смерть Брента Рено»
- «Детей больше нет: были — и исчезли»
- «Дьявол занят»
- «Совершенная странность»
Лучший игровой короткометражный фильм
- «Пятно мясника»
- «Друг Дороти»
- «Костюмная драма Джейн Остин»
- «Певцы»
- «Двое обмениваются слюной»
Лучший монтаж
- «F1»
- «Марти Великолепный»
- «Битва за битвой»
- «Сентиментальная ценность»
- «Грешники»
Лучший оригинальный саундтрек
- «Бугония»
- «Франкенштейн»
- «Хамнет»
- «Битва за битвой»
- «Грешники»
Лучшая оригинальная песня
- «Dear Me» (из фильма «Diane Warren: Relentless»)
- «Golden» (из «Кей-поп-охотниц на демонов»)
- «I Lied to You» (из «Грешников»)
- «Sweet Dreams of Joy» (из «Viva Verdi»)
- «Train Dreams» (из «Сны поездов»)
Лучший звук
- «F1»
- «Франкенштейн»
- «Битва за битвой»
- «Грешники»
- «Сират»
Лучшая операторская работа
- «Франкенштейн»
- «Марти Великолепный»
- «Битва за битвой»
- «Грешники»
- «Сны поездов»
Лучшие визуальные эффекты
- «Аватар: Огонь и пепел»
- «F1»
- «Мир юрского периода: Возрождение»
- «Потерянный автобус»
- «Грешники»
Лучший продакшн-дизайн
- «Франкенштейн»
- «Хамнет»
- «Марти Великолепный»
- «Битва за битвой»
- «Грешники»
Лучшие костюмы
- «Аватар: Огонь и пепел»
- «Франкенштейн»
- «Хамнет»
- «Марти Великолепный»
- «Грешники»
Достижение в кастинге
- «Хамнет»
- «Марти Великолепный»
- «Битва за битвой»
- «Секретный агент»
- «Грешники»
Лучший грим и прически
- «Франкенштейн»
- «Национальное достояние» (Kokuhō)
- «Грешники»
- «Крушитель»
- «Гадкая сестра»