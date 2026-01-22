Мультфильм петербургского аниматора Константина Бронзита номинировали на «Оскар»

Короткометражный мультфильм «Три сестры» («The Three Sisters») Константина Бронзита номинировали на «Оскар». Трансляция объявления номинантов транслировалась на ютуб-канале премии.
«Три сестры» претендуют на «Оскар» в категории «Лучший анимационный короткометражный фильм». Для Бронзита это третья номинация на «Оскар». Ранее номинации получали его мультфильмы «Уборная история — любовная история» (2009) и «Мы не можем жить без космоса» (2016).
В шорт-лист «Три сестры» попали как картина некого Тимура Когнова. Бронзит пояснял, что Когнов ― выдуманный человек. «В титрах фильма ни одного реального имени. Зачем это сделано? Это был мой социальный и профессиональный эксперимент. Человек полжизни работает на свое имя, а потом имя работает на него. Я хотел проверить, смогу ли я, обнулившись, став никем, прорваться в какие-то высшие фестивальные эшелоны. Просто за счет качеств фильма», ― говорил аниматор.
Константин Бронзит ― член Американской академии кинематографических искусств и худрук петербургской студии анимации «Мельница». В 2001 году получил номинацию на «Сезар» за короткометражный мультфильм «На краю земли». Трижды становился лауреатом «Ники», в последний раз ― в марте этого года ― за анимационную картину «Лунтик. Возвращение домой». Срежиссировал мультфильмы «Алеша Попович и Тугарин Змей», «Три богатыря и наследница престола», мультсериал «Царевны».