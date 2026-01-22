Объявлены номинанты «Оскара-2026»
Талисманом сборной России на Олимпийских играх в Италии станет мишка образца 1980 года
Бесплатные пешеходные экскурсии в Астрахани с 2026 года сделали круглогодичными
Фестиваль каш пройдет в Псковской области
Дастин Хоффман и Лео Вудолл в трейлере триллера «Настройщик»
Джеймс Кэмерон объяснил, почему он переехал из США в Новую Зеландию
Показываем локализованный трейлер «Нюрнберга» — драмы с Расселлом Кроу, которая выходит в прокат РФ
«Теремок» запустит барные форматы
Экранизация книги Ольги Примаченко «К себе нежно» выйдет накануне 8 Марта
Актер, сыгравший молодого Шелдона Купера, поделился радостью от встречи с Билли Айлиш
Москвичам пообещали похолодание и новые снегопады
В Москве и Пекине отпразднуют китайский Новый год и Масленицу
У древнейших позвоночных обнаружили вторую пару глаз
Рейчел МакАдамс и Дилан О’Брайен разводят костер в отрывке из хоррора «На помощь!»
Теннисистка Арина Соболенко стала амбассадором Gucci
Сериал «Эль» по мотивам «Блондинки в законе» выйдет 1 июля
ДНК-тест подтвердил, что найденное в Босфоре тело принадлежит пловцу Свечникову
Автошколы в России призывают провести реформы в области обучения вождению
Новосибирцы устроили заплыв на сапах в сорокаградусный мороз
HBO начал работу над вторым сезоном сериала «Оно: Добро пожаловать в Дерри»
Макс Паркер сыграет Хеймдалля, сына Одина, в экранизации God of War
В «Лужниках» появился электропричал-шайба
Банки выдали на 43% меньше кредитных карт россиянам в 2025 году
YouTube назвал борьбу с ИИ-слопом одной из приоритетных задач в 2026 году
Сидни Суини снимется в киноадаптации романа «Обычай страны» Эдит Уортон
Мила Кунис сыграет главную роль в экранизации романа Трейси Сьерры «Ночное наблюдение»
Ремейк «Она написала убийство» поставит режиссер «Идеального голоса» Джейсон Мур
Кристина Риччи снимется в экранизации «Дома астролога» Каринн Джейд

Мультфильм петербургского аниматора Константина Бронзита номинировали на «Оскар»

Константин Бронзит на вручении премии «Ника». Фото: Артур Новосильцев/Агентство «Москва»

Короткометражный мультфильм «Три сестры» («The Three Sisters») Константина Бронзита номинировали на «Оскар». Трансляция объявления номинантов транслировалась на ютуб-канале премии.

«Три сестры» претендуют на «Оскар» в категории «Лучший анимационный короткометражный фильм». Для Бронзита это третья номинация на «Оскар». Ранее номинации получали его мультфильмы «Уборная история — любовная история» (2009) и «Мы не можем жить без космоса» (2016).

В шорт-лист «Три сестры» попали как картина некого Тимура Когнова. Бронзит пояснял, что Когнов ― выдуманный человек. «В титрах фильма ни одного реального имени. Зачем это сделано? Это был мой социальный и профессиональный эксперимент. Человек полжизни работает на свое имя, а потом имя работает на него. Я хотел проверить, смогу ли я, обнулившись, став никем, прорваться в какие-то высшие фестивальные эшелоны. Просто за счет качеств фильма», ― говорил аниматор. 

Константин Бронзит ― член Американской академии кинематографических искусств и худрук петербургской студии анимации «Мельница». В 2001 году получил номинацию на «Сезар» за короткометражный мультфильм «На краю земли». Трижды становился лауреатом «Ники», в последний раз ― в марте этого года ― за анимационную картину «Лунтик. Возвращение домой». Срежиссировал мультфильмы «Алеша Попович и Тугарин Змей», «Три богатыря и наследница престола», мультсериал «Царевны».

Расскажите друзьям