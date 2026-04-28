Ванесса Кирби и Льюис Пуллман сыграют в научно‑фантастическом триллере «Скафандр»

Ванесса Кирби («Корона», «Фантастическая четверка: Первые шаги») и Льюис Пуллман («Топ Ган: Мэверик», «Уроки химии») снимутся в научно‑фантастическом триллере «Скафандр» («The Spacesuit»). Об этом сообщил The Hollywood Reporter.
Картину поставит режиссер Китти Грин, известная по проектам «Ассистентка» и «Отель „Ройал“». Ее новая работа расскажет об астронавтке, которой предстоит принять невозможное решение.
По сюжету незадолго до старта миссии происходит инцидент со вторым пилотом героини. Это ставит под угрозу всю операцию — и тогда для покорителей космоса начинается гонка со временем.
Грин снимет фильм по собственному сценарию. Продюсерами ленты выступят Джеймс Шеймус («Горбатая гора», «Крадущийся тигр, затаившийся дракон») и Скотт Маколей («Юность Виктора Варгаса», «Спасая лицо»).
Над проектом также будут работать Джо Пирро, Рита Уолш и Кэт Шелпер. Исполнительными продюсерами выступят Ванесса Кирби и Джульет Кирби от своей продюсерской компании Aluna. Триллер представит на Каннском кинорынке компания Hanway Films.
«Мы в восторге от возможности снова работать с Китти Грин, чей талант заключается в том, чтобы брать абсолютно понятные ситуации, с которыми сталкиваются женщины, придавать им масштаб настоящего кинематографа и наполнять невыносимым напряжением — так, чтобы провоцировать широкие дискуссии и одновременно развлекать зрителя», — прокомментировала гендиректор Hanway Films Габриэль Стюарт.