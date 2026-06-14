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В США выпустили коллаборацию Hello Kitty и бренда консервированного мяса Spam

Афиша Daily
1 мин на чтение
Фото: Spam х Hello Kitty

Японская компания Sanrio объединилась с американским производителем Spam, чтобы выпустить лимитированную версию мясных консервов с Hello Kitty на упаковке. Об этом пишет PR Newswire.

Новинка уже доступна на сайте Spam по цене пять долларов (около 360 рублей). В составе — свинина и куриное мясо.

«Эта коллаборация объединяет два бренда с невероятно преданными фанатами и одинаковым талантом создавать хорошее настроение. Идея соединить Hello Kitty с легендарной банкой Spam в такой игривой и коллекционной форме показалась нам хорошей возможностью создать то, что фанаты действительно захотят найти на полках», — рассказала Стефани Свифт, бренд-менеджер Spam.

Недавно Юко Ямагучи, которая отвечала за дизайн персонажа Hello Kitty с 1980 года, объявила об уходе с поста. Согласно сообщению компании Sanrio, владеющей правами на Hello Kitty, художница «передала эстафету следующему поколению». Новый дизайнер, известный под псевдонимом Айя, должен начать работу к концу 2026 года.

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