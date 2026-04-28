Вышел тизер четвертого сезона «Теда Лассо»

Фото: Apple TV

Apple TV+ выпустил тизер четвертого сезона «Теда Лассо». Релиз продолжения состоится 5 августа.

В новых сериях главный герой выступит тренером женской футбольной команды второго дивизиона. В тизере показали актера Гранта Фили в роли сына Теда, Генри. Эта роль была перезапущена перед началом съемок нового сезона.

Действие сезона начнется в Канзасе, куда Тед вернулся в финале третьего сезона, после чего он вместе с сыном отправится обратно в Англию. Съемки стартовали в июле 2025 года в родном городе Судейкиса, Канзас-Сити, а в настоящее время продолжаются в Лондоне.

В проекте возвращаются ключевые актеры оригинального состава: Джейсон Судейкис, Ханна Уоддингэм, Джуно Темпл, Бретт Голдстайн, Брендан Хант и Джереми Свифт. К ним присоединяются новые лица, включая Таню Рейнолдс, Джуда Мака, Фей Марсей и других. Исполнительным продюсером сезона также стал Джек Бердитт.

