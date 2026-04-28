Число загрузок VPN-приложений в России выросло в 14 раз за год

Московский клуб Powerhouse закрылся
Леди Гага и Doechii выпустили клип на «Runway» — саундтрек фильма «Дьявол носит Prada 2»
Тейлор Свифт подала заявку на регистрацию товарного знака, чтобы защитить свой голос и образ от ИИ
Джеймс Ганн подтвердил, что фильм «The Authority» отложен на неопределенный срок
Fortnite вернет деньги игрокам за коллаборацию с D4vd после обвинения музыканта в убийстве
Паапа Эссьеду и Хадсон Уильямс снимутся в триллере «Тиран»
У фигуриста Дмитрия Алиева обнаружили туберкулез. Он прошел курс химиотерапии
Sony снимет кроссовер «Джанго» и «Зорро» по комиксу Квентина Тарантино
На Шри-Ланке задержали 22 монахов со 110 килограммами наркотиков
Расширение с пухлым рыжим котом не даст вам слишком долго залипать в соцсетях
Россияне потратили 4 млрд рублей на интимные товары за первый квартал 2026 года
Россияне стали чаще регистрировать поездки на электросамокатах по SMS из‑за отключений интернета
Синтия Эриво пробежала Лондонский марафон с личным рекордом
Игра UFC 6 от EA Sports выйдет уже в июне
OpenAI выпустит первый смартфон с продвинутым ИИ-менеджментом
В  Приамурье тигрица попала в фотоловушку, когда ела снег
«Нас окружают гибель и разруха»: вышел трейлер третьего сезона «Дома Дракона»
Вышел трейлер пятой части «Чудаков» — она станет последней
Российские туристы смогут оплачивать покупки в Турции через СБП
Продажи книг Григория Остера на Wildberries выросли в шесть раз
Милли Бобби Браун и Луис Партридж на первых кадрах «Энолы Холмс-3»
Камаал Уильямс, Cream Soda и «Тима ищет свет» выступят на фестивале «Планета К-30»
Роскосмос показал, как выглядит заснеженная Москва с орбиты
По мему «А ты бы любил меня, если бы я стала червяком?» снимут фильм. Вот его трейлер
Торги по продаже Рижского вокзала отказались проводить из‑за отсутствия заявок
У мелодрамы «Твое сердце будет разбито» будет сиквел
«Мегаполис» и Антоха MC устроят концерт прямо в поезде в поддержку «Ночлежки»
Музей транспорта Москвы откроет выставку об авторынках 1990-х

Число загрузок VPN-приложений в России выросло в 14 раз за год

Афиша Daily
1 мин на чтение
Фото: Veit Hammer/Unsplash

Пять самых популярных VPN-сервисов в магазине Google Play в марте 2026 года загрузили 9,2 млн раз — число скачиваний выросло в 14 раз за год. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные проекта Digital Budget.

За 12 месяцев (с марта 2025 года по март 2026 года) количество установок таких сервисов увеличилось до 35,7 млн. Пик был в первый квартал 2026-го: 21,27 млн загрузок. В марте три сервиса из топ-5 также достигли отметки в 2,5 млн установок каждый.

Как сообщает Apple Censorship, на конец апреля в российском App Store недоступны 116 VPN-сервисов. В марте компания удалила более 20 таких приложений по требованию Роскомнадзора.

Операционный директор «Рейтинга Рунета» Анатолий Денисов отметил, что новые правила блокировки VPN-трафика снижают активность использования тех сервисов и платформ, которые их реализуют. По словам эксперта, это, например,  уже заметно по падению продаж на маркетплейсах.

В конце марта издание РБК писало, что Минцифры попросило крупнейшие российские интернет-ресурсы и сервисы ограничить доступ на их платформы пользователям с включенным VPN. За невыполнение требования площадки могут исключить из белого списка, утверждает издание.

Расскажите друзьям