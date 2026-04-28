Число загрузок VPN-приложений в России выросло в 14 раз за год

Пять самых популярных VPN-сервисов в магазине Google Play в марте 2026 года загрузили 9,2 млн раз — число скачиваний выросло в 14 раз за год. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные проекта Digital Budget.
За 12 месяцев (с марта 2025 года по март 2026 года) количество установок таких сервисов увеличилось до 35,7 млн. Пик был в первый квартал 2026-го: 21,27 млн загрузок. В марте три сервиса из топ-5 также достигли отметки в 2,5 млн установок каждый.
Как сообщает Apple Censorship, на конец апреля в российском App Store недоступны 116 VPN-сервисов. В марте компания удалила более 20 таких приложений по требованию Роскомнадзора.
Операционный директор «Рейтинга Рунета» Анатолий Денисов отметил, что новые правила блокировки VPN-трафика снижают активность использования тех сервисов и платформ, которые их реализуют. По словам эксперта, это, например, уже заметно по падению продаж на маркетплейсах.
В конце марта издание РБК писало, что Минцифры попросило крупнейшие российские интернет-ресурсы и сервисы ограничить доступ на их платформы пользователям с включенным VPN. За невыполнение требования площадки могут исключить из белого списка, утверждает издание.