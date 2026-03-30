Коммерсант: российские сервисы могут исключить из «белых списков» за допуск пользователей с VPN

Российские сервисы, входящие в «белый список», могут исключить из перечня за допуск пользователей с VPN. Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на источники.

Ограничения могут коснуться Wildberries, Ozon, «Яндекс», VK и других компаний. Собеседник издания на IT-рынке объяснил, что так власти хотят ограничить использование VPN-сервисов, не вводя ответственности за это. «Ограничение работы сервисов при включенном VPN затруднит работу привычных платформ», — добавил он.

По оценкам экспертов, интерес к VPN-сервисам и VPN-трафику в России продолжает расти. Об этом свидетельствует статистика поисковых запросов «Яндекс Вордстат». 

«Сейчас всего 5–10% аудитории полностью переходит на альтернативные сервисы и большинство находят способы обхода блокировок, оставаясь на привычных платформах, потому трафик таких сервисов растет», — сказал председатель одного из комитетов Ассоциации развития интерактивной рекламы Михаил Цуприков.

Ранее издание Forbes сообщило, что в Минцифры обсуждали с операторами связи введение платы за использование более 15 Гб международного трафика в месяц на мобильных сетях. Мобильных операторов могут также обязать запретить абонентов пополнять баланс Apple ID со счета мобильного телефона с 1 апреля, что может ограничить покупки VPN-сервисов, утверждает также РБК.

