Московский клуб Powerhouse закрылся

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: Powerhouse/VK

Московский клуб Powerhouse объявил о закрытии. В телеграм-канале клуба появился прощальный пост от основателя площадки Андрея Алгоритмика.

«Powerhouse Moscow не задумывался как нечто вечное и незыблемое. Это был всплеск энергии, свободы и хаоса, характерный для независимой музыкальной сцены. Такие места существуют в моменте: они возникают, когда сходятся музыка, настроение времени и люди. Powerhouse стал частью той независимой индустрии, где все держится на импульсе и энтузиазме, которые создают историю — и каждый из вас стал ее частью», ― написал он.

На «Яндекс Картах» в описании клуба появилась отметка «Больше не работает». 

Сообщество «Проблеск» сообщило, что на месте Powerhouse откроется новое заведение от «Сета рюмочных» — сети, в которую входят клуб «Клуб» и «Зинзивер». Алгоритмик в комментарии ИМИ не подтвердил эту информацию. «О судьбе помещения пока говорить рано, сейчас мы сконцентрированы на закрытии огромных долгов, скопившихся у клуба», — сказал он.

О финансовых проблемах клуба его команда сообщила в конце января. Представители Powerhouse тогда предприняли последние попытки, чтобы спасти заведение. В частности, они открыли сбор средств и анонсировали поддерживающие мероприятия. 

Powerhousе открылся в особняке XIX века на Гончарной улице в 2013 году. В нем проходили джазовые и инди-концерты, вечеринки с электронной музыкой, лекции и городские события. В подвале заведения была студия, в которой артисты записывали альбомы. Часть выручки Powerhouse отправлял на благотворительность, а еще поддерживал независимых артистов. 

