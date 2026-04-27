На таможне изъяли четырех какаду Бэнкса и передали в Московский зоопарк

3 апреля Федеральная таможенная служба рассказала, что у поселка Акбулак был остановлен автомобиль, в салоне которого находились клетки с экзотическими пернатыми — их насчитывалось более 100. Машина ехала из Ташкента через Оренбургскую область, разрешительных документов на ввоз живого груза у водителя не было. В отношении него возбудили уголовное дело о контрабанде (часть 1 статьи 226.1 УК РФ), мужчину отправили под домашний арест.