Адам Скотт рассказал, что уже знает концовку «Разделения»

Адам Скотт, исполнитель роли Марка С. в сериале Apple TV+ «Разделение», уже знает, чем закончится шоу. Об этом он рассказал Variety на фестивале Canneseries.
«О да. Я исполнительный продюсер шоу, так что я участвую во всем. Мы постоянно общаемся со сценаристами и Дэном [Эриксоном]. Я знаю все, что происходит. [Как актер] я предпочитаю иметь как можно больше информации. Это будет здорово. Там будет так много сюрпризов. Не могу дождаться съемок», — поделился Скотт.
Актер рассказал, что после окончания «Парков и зон отдыха» он находился в поиске более драматической роли. Скотт пояснил: «Я просто хотел сменить направление, и мне было трудно рассматриваться на роли, которые не были бы комедийными. Я, например, очень добивался роли в „Большой маленькой лжи“ — я очень хотел это сделать. Я хотел работать с Риз Уизерспун, со всеми этими актерами и Жан-Марком Валле. Но мне действительно пришлось „вести кампанию“ и несколько раз проходить пробы, чтобы доказать, что я могу сыграть нечто некомедийное».
О роли Марка С. он сказал: «Это невероятная роль в невероятном мире. Это все, что я всегда хотел делать. Когда я прочитал сценарий, то первым делом подумал: „Мне, наверное, не дадут эту работу. Но если дадут, если я смогу ее получить, то только потому, что я зарабатывал это право последние 30 лет. Возможность, чтобы меня рассмотрели на такое, и роль, где можно исследовать разные стороны этого персонажа“».
Первый сезон «Разделения» вышел в 2022 году, второй — в 2025. Apple сообщала, что сериал рассчитан на четыре сезона — третий планируют запустить в производство этим летом. Сюжет разворачивается вокруг компании Lumon Industries, все сотрудники которой прошли процедуру, хирургически разделившую память на рабочую и личную жизнь.