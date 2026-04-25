Ольга Серябкина воссоединила золотой состав группы Serebro
Шарлиз Терон забралась на билборд в Нью-Йорке
В Турции нашли мраморную статую Афины
Тим Кук назвал Apple Maps своей первой большой ошибкой на посту главы компании
В «Яндекс переводчике» появился чеченский язык
Павел Дуров опубликовал второй трек под псевдонимом «Дурикович»
Instagram* начал тестировать приложение для обмена исчезающими фотографиями
Харуки Мураками впервые выпустит роман с женщиной в качестве главной героини
Хелена Бонэм-Картер покинула каст «Белого лотоса». Ее роль перепишут
Чипсы Lay’s стали самым продаваемым продуктом в России в 2025 году
15-летний кролик попал в Книгу рекордов Гиннесса
В МВД призвали не переходить по ссылкам вне доменной зоны РФ
УрФУ признали вузом с самым большим числом студентов в России
В России пройдет чемпионат по нардам с призовым фондом в 10 млн рублей
Илон Маск выпустил мессенджер XChat
Спин-офф «Пацанов» «Поколение „Ви“» закрыли после двух сезонов
Учитель физкультуры из Китая взял под опеку почти 300 детей
Новая «Мумия» выйдет в мировой кинопрокат на семь месяцев раньше запланированного
Мэттью МакКонахи, Педро Паскаль и Остин Батлер сыграют в новом фильме Пак Чхан Ука
Эмиль Хирш, Кейт Бекинсейл и Фамке Янссен снялись в драмеди «Turnbuckle»
Мультфильм Pixar «Прыгуны» выйдет в «цифре» 28 апреля
Декорации для «Закулисья реальности» заняли почти 3000 квадратных метров
Минцифры добавило «Делимобиль» и «Додо-пиццу» в «белый список»
Майкл Б.Джордан экранизирует видеоигру Battlefield
К выходу «Истории игрушек-5» выпустят «кроксы» в виде сапог Вуди
Фильм «Момент» с Charli XCX получил дату релиза на HBO и HBO Max
Паапа Эссьеду служит Богу и влюбляется в монахиню в трейлере мини-сериала «Падение»
Завершились съемки «Закулисья реальности» — экранизации крипипасты

Алиша Кис рассказала, что женщинам трудно пробиться в музыкальную индустрию

Фото: aliciakeys

Певица Алиша Кис в интервью Times назвала музыкальную индустрию «клубом для мальчиков».

«Музыкальный мир превращается в сеть „старых добрых друзей“, и всем этим замечательным женщинам, работающим студийными инженерами и продюсерами, не открывают двери. Женщины составляют 2% всего бизнеса», — пояснила артистка. 

Алиша добавила, что нужно не только злиться на эту ситуацию, но и стараться создавать новые возможности в индустрии для девушек. Она также посоветовала молодым артистам стремиться к независимость от менеджеров и юристов. Певица рекомендовала новичкам «подумать о том, как стать владельцами своих собственных творений».

Недавно стало известно, что Алиша Кис спродюсирует документальный фильм «Black Is Beautiful: The Kwame Brathwaite Story» («Черный значит красивый: История Кваме Братвейте»). Он расскажет о фотожурналисте и активисте Кваме Братвейте, снимавшим ключевые события жизни США на протяжении шести десятилетий.

