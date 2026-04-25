Алиша Кис рассказала, что женщинам трудно пробиться в музыкальную индустрию

Певица Алиша Кис в интервью Times назвала музыкальную индустрию «клубом для мальчиков».



«Музыкальный мир превращается в сеть „старых добрых друзей“, и всем этим замечательным женщинам, работающим студийными инженерами и продюсерами, не открывают двери. Женщины составляют 2% всего бизнеса», — пояснила артистка.



Алиша добавила, что нужно не только злиться на эту ситуацию, но и стараться создавать новые возможности в индустрии для девушек. Она также посоветовала молодым артистам стремиться к независимость от менеджеров и юристов. Певица рекомендовала новичкам «подумать о том, как стать владельцами своих собственных творений».



Недавно стало известно, что Алиша Кис спродюсирует документальный фильм «Black Is Beautiful: The Kwame Brathwaite Story» («Черный значит красивый: История Кваме Братвейте»). Он расскажет о фотожурналисте и активисте Кваме Братвейте, снимавшим ключевые события жизни США на протяжении шести десятилетий.