Майкл Б.Джордан экранизирует видеоигру Battlefield

Лауреат премии «Оскар» Майкл Б.Джордан («Грешники») спродюсирует экранизацию видеоигры Battlefield. Об этом сообщил The Hollywood Reporter.
Над адаптацией будет работать также Кристофер МакКуорри, известный по серии фильмов «Миссия невыполнима». Он возьмет на себя написание сценария, режиссуру и продюсирование проекта.
Джордан может исполнить одну из главных ролей в картине, но окончательное решение по этому вопросу, как пишут СМИ, пока не принято. Разработкой ленты займется в том числе компания Electronic Arts, создатель игровой франшизы.
По данным источников, МакКуорри и его команда уже провели встречи с представителями студий и стриминговых платформ, включая Apple и Sony. Они намерены создать фильм, который выйдет в кинотеатральный прокат.
Франшиза Battlefield стартовала в 2002 году с игры Battlefield 1942, посвященной событиям Второй мировой войны. С тех пор серия расширялась, охватывая разные исторические периоды, а также предлагая футуристические сюжеты. Последняя часть, Battlefield 6, вышла в 2025 году и стала бестселлером, обогнав Call of Duty.
Студия Paramount, кстати, разрабатывает фильм по Call of Duty. Над его сценарием в настоящее время работает Тейлор Шеридан. Режиссером проекта назначен Питер Берг.